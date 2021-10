E-Bike aus Garage in Döbeln gestohlen

Döbeln

An der Straße Am Roten Kreuz sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in eine Garage eingebrochen. Wie die Polizeidirektion mitteilt, handelt es sich dabei um den Zeitraum zwischen dem 19. Oktober, 8.30 Uhr, und dem 24. Oktober, 8.30 Uhr. Sie hatten auf noch nicht geklärte Art gewaltsam das Tor geöffnet und ein E-Bike, einen Rasentrimmer sowie diverse weitere Gartengeräte gestohlen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 5.000 Euro. Der Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert.

Von DAZ