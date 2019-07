Hartha

Die Amprio GmbH zeigte am Dienstag auf dem Gelände der Pierburg Pump Technology GmbH in Hartha ihren E-Bike Prototypen. Dort könnten zukünftig die Elektromotoren der Fahrräder hergestellt werden. Für’s Erste wurde das elektrisch angetriebene Fahrrad genau unter die Lupe genommen und getestet.

Pierburg unterstützt mit Wissen

Es sieht aus wie ein ganz normales Fahrrad. Auffällig ist nur das Unterrohr. Es ist größer als bei anderen Fahrrädern. Dort ist der Akku des E-Bikes verbaut. Der Motor fällt kaum auf, denn er befindet sich in einem Gehäuse bei den Pedalen. „Bei Autos zählt man mehr und mehr auf Elektromobilität, deshalb ist auch das Feld der Mikro-Mobilität wichtig“, sagt Heinrich Dismon, Geschäftsführer von Amprio.

Das Unternehmen stellte den Prototypen her und Pierburg half mit ihrem Wissen über Elektromotoren. Beide Firmen sind Töchter der Rheinmetall Automotive AG. 2021 soll das Fahrrad in Serie gehen. Falls Aufträge kommen, wird das Harthaer Werk als Motor-Hersteller für das Elektro-Fahrrad in die enge Auswahl genommen. „Von der fachlichen Kompetenz her wird das kein Problem sein, da wir elektrische Antriebe bereits bauen“, sagt Pierburg Werksleiter Marius Schäfer. Es fehlten nur noch einige spezifische Werkzeuge, die Grundausstattung sei aber gegeben.

Display am Lenker

Sobald man auf das E-Bike steigt, fühlt es sich nicht anders als bei normalen Fahrrädern an. Man bemerkt keinen großen Unterschied im Gewicht, was vielleicht daran liegt, dass der Motor nur 2,9 Kilogramm wiegt. Am Lenker sind neben der Gangschaltung auch einige Knöpfe und in der Mitte ist ein Display angebracht. „Es ist ein sanftes Fahren und hat ein leises Antriebssystem“, so Dismon.

Wenn man in die Pedale drückt, bestätigt sich diese Aussage. Im vierten Gang ist es bereits sehr leicht, Fahrt aufzunehmen. Während der Radfahrer dahinrollt, kann er die Gangschaltung nach Belieben umschalten. Außerdem kann er zwischen drei Modi hin- und herwechseln. Im Modus „Eco“ ist man selbst der Motor, „Ultra“ ist die höchste Stufe des Elektromotors. Im zehnten Gang und im Modus „Ultra“ bemerkt man den Anschub, der zum eigenen Antrieb hinzukommt. Bereits bei leichten Senkungen im Boden wird das Fahrrad deutlich schneller. „Es ist erlaubt, dass E-Bikes bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren dürfen“, so Dismon.

Zehn Kilometer pro Stunde sind bei sehr leichter Anstrengung – man kommt noch nicht einmal ins Schwitzen – schnell erreicht. Damit das Fahrerlebnis nicht nur bei ebenen Wegen oder gar Senkungen Freude bereitet, gibt es eine Besonderheit: Ein Knopf am Lenker gibt dem Radfahrer eine Schiebehilfe, wenn es bergauf geht.

Von Nicole Grziwa