Leisnig: Für nächsten Stadtflitzer kommt Treibstoff aus der Dose

Leisnig

Es kann losgehen: Wer mit dem Elektro-Auto unterwegs ist und Saft braucht, muss nur den Leisniger Marktplatz anzusteuern und kann nachladen. Die Elektroladesäule ist seit Dezember in Betrieb.

Sie erweitert die Lademöglichkeiten in der Region, denn mittlerweile existiert in der Umgebung ein recht dichtes Netz derartiger Ladestationen. Wie auf Anfrage Maxi Rudolph von der Envia Mitteldeutsche Energie AG informiert, befinden sich allein im Landkreis Mittelsachsen bereits in Augustusburg, Burgstädt, Flöha, Frankenberg, Freiberg, Hartmannsdorf, Kriebstein, Mittweida, Oederan, Penig, Rochlitz, Roßwein und Waldheim sowohl Normal- und Schnellladestationen.

Fasziniert von Jörg Heynkes

Rudolph: „Die Standortwahl ist in enger Abstimmung mit der Kommune erfolgt. Die Kommune stellt die Flächen für das Parken zur Verfügung. Dass Leisnigs Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) der smarten Welt des Internets im Allgemeinen seit Neuestem extrem zugetan ist, durften die Gäste des diesjährigen Neujahrsempfangs von Leisnig feststellen.

Offenbar umfangreicher als von den Gästen erwartetet, wenngleich durchaus ambitioniert und facettenreich hat er das Buch „Zukunft 4.0. Warum wir die Welt nur digital retten – oder gar nicht“ des Autors Jörg Heynkes vorgestellt. Eine Erkenntnis von Goth: Beim Auto wird in Zukunft nicht das Antriebs-, stattdessen das Betriebssystem die entscheidende Rolle spielen. Und Goth sagt auch: Wenn das aktuelle Rathausdienstfahrzeug, ein VW Polo, ausgedient hat, dann solle als nächstes ein E-Fahrzeug in den Dienst bei der Stadtverwaltung gestellt werden.

Zwei Anschlüsse Typ 2

Das kann dann also vor der Rathaustür aufgeladen werden. Und natürlich kann auch jeder andere Fahrer eines Elektrofahrzeuges dort Station machen. An der öffentlichen Normalladesäule am Leisniger Markt lassen sich parallel zwei Elektroautos laden. Die Ladesäule verfügt über zwei Anschlüsse Typ 2, so dass sie für nahezu jedes Elektrofahrzeug nutzbar ist.

Zahlen mit Karte oder Paypal

Die Anmeldung ist mit Ladekarten von verschiedenen Anbietern des Innogy Roaming-Netzwerks möglich. Zu diesem gehören bundesweit bereits mehr als 2.500 Ladesäulen. Darüber hinaus können auch Kunden von Anbietern des Hubject-Verbundes diese Säulen nutzen. Der Preis für den Ladevorgang hängt von den vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Kartenanbieter ab. Zudem ist das Laden ohne Vertragsbindung via Kreditkarte oder PayPal möglich.

Das Unternehmen EnviaM unterstütze die Entwicklung der Elektromobilität in Ostdeutschland seit mehreren Jahren, so Rudolph weiter. Aktuell betreibe der Energiedienstleister rund 150 Ladesäulen an eigenen und öffentlichen Standorten.

Von Steffi Robak