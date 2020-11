Echtes Leisniger Kind: Renate Simon feiert 75. Geburtstag

Leisnig

Renate Simon ist ein echtes Leisniger Kind. In Leisnig kam sie zur Welt vor 75 Jahren, im Kotte-Haus in der Oberlanggasse. „Meine Eltern wurden in Leipzig ausgebombt. So ist Leisnig mein Geburtsort geworden.“ Die Stadt auf dem Berge wurde zu ihrer Heimat.

An ihrem Geburtstag am Dienstag gehört Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) zur Geburtstagsrunde. Er kommt auf eine Tasse weltbesten Kakaos vorbei. Renate Simon kocht in nach dem altbewährten Rezept von ihrer Schwiegermutter. Von dem Getränk schwärmt der Bürgermeister: „Es gibt keinen besseren Kakao als den von Renate Simon.“

Im Haushalt der Jubilarin existiert sogar eine personengebundene Kakao-Tasse für das Stadtoberhaupt. Sie beide teilen noch mehr als die Leidenschaft für guten Kakao: Sie sind beide Fußballfans. Ihre Herzen schlagen für den RB Leipzig. Sie saßen schon gemeinsam auf der Zuschauertribüne.

Eine große Feier gibt es aus Anlass des 75. Ehrentages nicht – für Renate Simon nicht weiter schlimm: „Mein Mann wurde ja schon vor mir 75 Jahre alt. Die große Feier zum 150. gab es schon im Sommer. Und da feiert es sich ohnehin viel besser, nämlich draußen.“

Von Steffi Robak