Edeka investiert mehr als 90 Millionen Euro in den Standort Berbersdorf

Berbersdorf

Der Wind pfeift auf dem großflächigen Areal des Edeka Logistikzentrums in Berbersdorf. Nicht nur den Edekanern, wie die Mitarbeiter genannt werden, wirbelt es die Frisur durcheinander. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sucht Schutz vor den Windböen. Er und eine Vielzahl weiterer Vertreter aus der Politik kamen am Freitagvormittag in die Gemeinde Striegistal, um dort den Spatenstich für eine millionenschwere Investition zu zelebrieren. Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen (NST) baut den Standort Berbersdorf an der A4 zwischen Chemnitz und Dresden aus – und das für rund 93 Millionen Euro.

28.000 Quadratmeter größer

Bisher umfasst die Logistikfläche des Unternehmens in Berbersdorf rund 49.000 Quadratmeter. Bis Ende 2023 sollen es zirka 77.000 Quadratmeter sein. Damit wächst die bestehende Fläche um fast 60 Prozent. „Wir sind gezwungen zu investieren“, sagt der für die Logistik verantwortliche Vorstand Rainer Kämpgen und meint damit unter anderem die wachsende Artikelanzahl. Sind es aktuell rund 2.900, soll nach der Erweiterung Platz für 12.700 Artikel sein. Nicht nur Grundnahrungsmittel umfasst das Logistikzentrum, sondern auch Frischeprodukte, Tiefkühlkost und Non-Food-Sortimente. 370 Einzelhändler in Sachsen und zum Teil auch Thüringen werden versorgt.

Bis Ende 2023 soll das Edeka-Logistikzentrum in Berbersdorf von aktuell rund 48.000 Quadratmeter auf dann 77.000 Quadratmeter wachsen. Alles, was gelb eingezeichnet ist, entsteht neu. Quelle: Edeka

Ministerpräsident Michael Kretschmer staunt derweil über das zügig und reibungslos umgesetzte Projekt. „Da hätten wir uns beim Impfen vielleicht was abgucken können“, sagt er. Beim Impfthema bleibt der Politiker auch hängen, wenn er an die 13.000 Beschäftigten am Standort Berbersdorf denkt. „Ich hoffe, dass sich die Mitarbeiter impfen lassen. Ich denke, dass wir im Mai, Juni soweit sind, die Gruppe zu bedienen, zu der nicht nur die Mitarbeiter hier in Berbersdorf gehören, sondern auch wir.“ Kretschmer sei den Unternehmen sehr dankbar über die Erweiterung und damit dem klaren Bekenntnis zum Standort Sachsen.

Merkliche Umsatzsteigerung

Auch Marco Wanderwitz, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, war zum Spatenstich ins Striegistal gekommen. „Die Edeka-Märkte sind für die Menschen in vielen Orten und Städten ein Anker. Ich weiß, der Einzelhandel hat es angesichts des wachsenden Onlinehandels nicht leicht, aber sie geben den Kampf nicht verloren“, so Wanderwitz. Und mit Blick auf die vergangenen Corona-Monate: „Sie haben es geschafft, zu jedem Zeitpunkt die Versorgung aufrecht zu erhalten. Das ist eine große Leistung.“

Doch nicht nur die Artikelanzahl wächst, auch das Mengenvolumen, das in Berbersdorf umgeschlagen wird, steigt. Nicht zuletzt die merkliche Umsatzsteigerung macht eine Investition möglich.

Teil der Erweiterung wird auch die Übernahme des ehemaligen Landgard-Geländes sein. Erst vor drei Jahren nahm das Unternehmen die Logistikhalle in Berbersdorf in Betrieb. Im September des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Landgard seine im Jahr 2017 gebaute Logistikhalle samt 78.500 Quadratmeter Grundstück an Edeka verkauft.

So hätten sich Veränderungen in den Kundenzuordnungen und der Versorgung mit regionalen Produkten ergeben. Die mit der Errichtung des Standortes Berbersdorf verbundenen Erwartungen erfüllten sich nicht, erklärte Karl Voges, Vorstand von Landgard zur Schließung. 47 Mitarbeiter waren bei der Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH in Berbersdorf beschäftigt. Alle sollen an den neuen Standort wechseln.

Vier Bauetappen

In das ehemalige Landgard-Gebäude zieht die Edeka Frischtheken-Logistik, die zuvor noch im Gewerbepark Mockritz ihren Standort hatte. Auf rund 10.000 Quadratmetern soll ein konventionelles Lager mit vollständig manuellen Prozessen entstehen.

Der Spatenstich gibt nun den Startschuss für die Erweiterung des im Jahr 2015 in Betrieb genommene Logistikzentrums in Berbersdorf. In vier Etappen soll gebaut werden. Die erste Baustufe umfasst über 4.000 Quadratmeter und beginnt im Bereich des Tiefkühl-Lagers.

Von Stephanie Helm