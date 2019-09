Edeka steckt 80 Millionen Euro in Berbersdorfer Lagerstandort

Berbersdorf

Das Einzelhandelsunternehmen Edeka stockt in Mittelsachsen auf – und zwar das Regionallager in Berbersdorf. Dort ist der Konzern bereits seit 2015 mit einer Lagerkapazität von 48.000 Quadratmetern vertreten. Nun sollen weitere 27.000 Quadratmeter dazukommen. Dafür werden nach Angaben von Edeka rund 80 Millionen Euro in den Standort investiert. Der Baubeginn ist derzeit für Ende Oktober geplant.

Höherer Umsatz und mehr Artikel

„Die Edeka-Kaufleute in Sachsen geben richtig Gas“, sagt Unternehmensvorstand Sebastian Kohrmann. In einer Mitteilung spricht die Gruppe von einer merklichen Umsatzsteigerung – ohne dabei konkret zu werden. Dieser Umstand sei in Kombination mit der wachsenden Artikelanzahl ausschlaggebender Punkt für die massive Erweiterung in Berbersdorf.

„Im Zuge der Erweiterung sollen insbesondere die Bereiche Frische, Tiefkühl- und Trockensortiment wachsen und sich die Artikelanzahl um 2.870 Artikel auf stattliche 12.700 Artikel erhöhen“, lässt Edeka über seine Pressestelle verlautbaren. Die Konzerneigene Fleisch- und Wurstwarenproduzenten von Franken-Gut werden zudem mit einer Logistikplattform auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern in den Standort integriert.

Investitionen der Vergangenheit zahlen sich aus

„Für uns ist das eine große Freude, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes so rasant voranschreitet und sich die Investitionen der Vergangenheit nun auch auszuzahlen beginnen“, freut sich Bürgermeister Bernd Wagner (Freie Wähler) über das fortwährende Edeka-Engagement in seiner Gemeinde Striegistal. Darüber hinaus sei der damit verbundene Anstieg an Arbeitsplätzen am Standort nicht zu unterschätzen und stärke so die Region insgesamt.

Zweites Millionenprojekt innerhalb kurzer Zeit

Für den Bürgermeister ist Investition des Konzerns bereits das zweite Millionenprojekt innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit. Erst vor knapp einem Monat wohnte er der Wiedereröffnung des Marbacher Sportplatzes bei, der innerhalb eines Jahres für drei Millionen Euro praktisch Runderneuert wurde. „Eine Investition in dieser Höhe werden wir so schnell nicht wieder sehen – außer vielleicht im Gewerbegebiet“, sagte das Gemeindeoberhaupt – wohl mit dem Wissen um Edekas Vorhaben im Hinterkopf.

Sachsenweit gehören derzeit rund 350 Einzelhändler der Edeka-Gruppe an. Vergangenes Jahr hat der Konzern rund 3,6 Milliarden Euro umgesetzt.

Von André Pitz