Eher als erwartet: Impfbus hält in Roßwein und Großweitzschen

Roßwein/Großweitzschen/Ostrau

Früher als geplant kann der Impfbus nun auch in Roßwein Station machen. Fast einen Monat früher, nämlich bereits diesen Freitag und am Sonnabend, 1. Mai, rollt er hier ein und hält im Stadion Haßlauer Straße, Vogelstange 23. Impfen lassen kann sich dort, wer über 70 Jahre und älter ist. Dazu muss ein Termin vereinbart werden. Das kann in der Stadtverwaltung unter 034322/46648 erledigt werden. Dazu ist die Stadtverwaltung am heutigen Donnerstag von 9 bis 15 Uhr erreichbar. Zum Impftermin müssen ausgefüllte Impfunterlagen mitgebracht werden, die von der Stadtverwaltung zugesandt werden.

Für zwei Tage in Großweitzschen

Auch die Gemeinde Großweitzschen hat sich darum bemüht, den Impfbus zu sich zu holen. Am Wochenende des 15. und 16. Mai können sich Bürger, die über 70 Jahre alt sind, zum Schutz gegen das Coronavirus impfen lassen. „Der Impfbus wird dann jeweils in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr vorm Kindergarten ’Pfiffikus’ in Großweitzschen halten“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Die Verwaltung schrieb alle in Frage kommenden Bürger an. Genau 483 Briefe mit allen notwendigen Unterlagen wurden dafür verschickt.

Termine für 300 Bürger

Manche meldeten sich schon zurück, dass sie die Impfung bereits erhalten haben. Alle anderen dürfen nun nach und nach ihre Termine für die beiden Tage vereinbaren. „Bis zu 150 Leute können pro Tag geimpft werden“, erklärt Hauptamtsleiterin Denise Lange. Schon jetzt sind mehr als 50 Termine vergeben. Bürger können sich montags und mittwochs, jeweils von 9 bis 12 Uhr, telefonisch an die Verwaltung wenden. Das geht unter der Telefonnummer 03431/662225.

Erzieher auf die Warteliste

Es gab auch schon Anrufe von Bürgern, die ebenfalls zur Prioritätsgruppe 2 gehören. Das betrifft zum Beispiel auch Erzieher. „Die haben wir auf eine Warteliste gesetzt. Sollten nicht alle 300 Termine vergeben werden, rücken diese Personen nach“, so Denise Lange. Oberste Priorität haben jetzt aber erstmal die Über-70-Jährigen.

Zehn Prozent der Einwohner geimpft

In Ostrau war der Impfbus in den vergangenen Monaten schon öfters. Drei Termine gab es und dann entsprechend nochmal zur Zweitimpfung. 500 Einwohner von Ostrau und Zschaitz-Ottewig konnten so geimpft werden. „Das sind zehn Prozent unserer Einwohner.“ Die Gemeinde hakte nun erneut beim DRK nach, ob der Impfbus auch noch einmal nach Ostrau kommt. Das könnte dann eventuell im Juni oder Juli sein.

Von Manuela Engelmann-Bunk und Stephanie Helm