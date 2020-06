Ehrenberg: Landkreis will Laster-Problematik mit Tempolimit entschärfen

Ehrenberg

Für die verkehrsgeplagten Ehrenberger ist Erleichterung in Sicht. Die Verkehrsbehörde des Landratsamtes ließ sich jetzt dazu bewegen, ein Tempolimit auf der Staatsstraße 32 einzurichten, die durchs Dorf führt. Es ist vorgesehen, die Geschwindigkeit für Lastwagen auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren.

Der Verkehr in Ehrenberg nervt die Anwohner schon seit längerem. Als die Papierlaster während der Bauzeit der Kriebsteiner Straße in Waldheim vor reichlich drei Jahren verstärkt durchs Dorf rumpelten, klirrten bei manchen Ehrenbergern nicht nur die Gläser im Schrank. Sie befürchteten zudem Schäden an ihren Häusern. Zwischenzeitlich hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mal das schlimmste Stellen machen lassen. Aber der Lkw-Verkehr blieb nicht nur anstrengend, sondern auch gefährlich.

Verhaltener Jubel

Jetzt gibt es im Ortschaftsrat mindestens verhaltenen Jubel. Der hatte die Straßenverantwortlichen zu einer Vor-Ort-Begehung geladen. „Wir haben erreicht, was wir wollten“, sagte Ortsvorsteher Michael Fuhse zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Tempo 30 für Lkw. „Der Ortstermin hat am 12. Mai stattgefunden“, informiert Cornelia Kluge, Pressereferentin im Landratsamt, auf Nachfrage der DAZ. „Bei der Begehung vor Ort, durch Straßenbaulastträger, Polizei, Gemeinde und Verkehrsbehörde wurde auf Grund des übermäßig hohen Lkw-Verkehrs eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h für den Lkw-Verkehr angeordnet, um gefährliche Situationen im Begegnungsverkehr, insbesondere in den Kurvenbereichen zu vermeiden“, sagt sie über deren Ergebnisse. Aber wieso hat die Verkehrsbehörde nicht gleich ein generelles Tempolimit eingerichtet? „Dafür gibt es keine Tatbestände“, so die Pressereferentin.

Bitumen-Emulsin aufgespritzt

Das Rumpeln und Vibrieren in Ehrenberg liegt auch an einer Billig-Methode, mit der der Landkreis die Oberfläche der Staatsstraße hat behandeln lassen. Beim sogenannten Patchmatik-Verfahren sprühen die Straßenbauer eine Bitumen-Emulsion in Risse und kleine Schlaglöcher. Das ist preiswert – aber mitunter problematisch. Die Ehrenberger Ortsdurchfahrt jedenfalls hatte nach der Spar-Ausbesserung kleine Erhebungen. Wenn da ein Laster drüber donnert, bebt die Straße vor allem dort, wo der Untergrund schlecht ist.

Nur punktuelle Ausbesserung

Aber mehr als Flickschusterei werden die Einwohner im Kriebsteiner Ortsteil vorerst nicht erwarten können. „Der Fahrbahnzustand der S 32 in der Ortsdurchfahrt Ehrenberg ist bekannt. 2018 wurden deshalb im Auftrag des Lasuv die vordringlichsten Straßenschäden einschließlich Querrissen beseitigt, indem vollflächig auf zirka 230 Metern Länge die Deck- und Binderschicht erneuert wurden. Ungeachtet dessen ist nach vorliegender Ausbau- und Erhaltungsstrategie 2030 eine Erhaltungsmaßnahme in der Ortsdurchfahrt Ehrenberg erforderlich, für die Umsetzung kann derzeitig belastbar noch kein Zeitraum benannt werden“, teilt Franz Grossmann von der Pressestelle des Lasuv auf Nachfrage der DAZ mit.

Von Dirk Wurzel