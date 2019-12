Ehrenberg: Maria und Josef im Schlosspark

Ehrenberg

Seit Herbst gestalteten die Mitarbeiter des Centro Arte Monte Onore den wiederbelebten Schlosspark um. Bauten Hütten und Häuschen, schufen so die Kulissen für das lebendige Krippenspiel. „Wir haben das sonst immer auf unserer Terrasse aufgeführt. Aber jetzt haben wir den Park“, sagt Pier Giorgio Furlan. Dieser dient nun erstmalig als Bühne für die szenische Darstellung der biblischen Geschichte. Pier Giorgio Furlan sagt, es ist in seiner Heimat Brauch, Krippenspiele draußen auf den Straßen aufzuführen.

Oder eben im Park in Ehrenberg. „Eingebettet in die winterliche Atmosphäre des Parks mit seinen geheimnisvollen Winkeln sieht man kleine Hütten stehen. Geschöpfe, gehüllt in fantasievolle Gewänder, die die verschiedenen Völker der Menschen, ihre Tiere und ihre Geister symbolisieren, wandeln auf verwunschenen Pfaden zu einer besonderen Hütte. Sie tragen Masken und bewegen sich gemessen zu eindrucksvoller Musik“, beschreibt Pier Giorgio Furlan, was die Zuschauer erwartet. Inklusion wird bei dem lebendigen Krippenspiel groß geschrieben, denn in diesem spielen Behinderte und Nichtbehinderte, Ausländer und Deutsche gemeinsam. „Es geht um den Dialog. Das Christentum ist eine Religion, wie viele andere auch. Das lebendige Krippenspiel ist eine vielschichtige Glaubensbetrachtung, gegossen in eine Inszenierung mehrerer Gruppen mit dem Schwerpunkt der Inklusion und mit dem Blick auf eine friedliche Koexistenz zwischen den Völkern dieser Erde “, sagt Pier Giorgio Furlan über den interkulturellen Aspekt des Krippenspiels.

Das erste seiner Art überhaupt geht auf Franz von Assisi zurück. Römischen Katholiken gilt er als der Heilige Franciscus. Außerdem gründete er den Orden der Franziskaner und der amtierende Papst wählte seinen Namen nach seiner Wahl in Anlehnung an den Heiligen Franciscus, der zu Lebzeiten den Armen half und zeitweise als Einsiedler lebte. Im Dorf Greccio in Umbrien rief Franz von Assisi das „Presepio“ ins Leben. Presepio ist italienisch für Krippe. Der hügelige Charakter des Ehrenberger Schlossparks wiederum ist mit dieser Landschaft vergleichbar.

Ein Esel kommt in dem Spiel in Ehrenberg auch vor. Aber den scherzhaften Hinweis, Haus– und Hofhund „Mimo“ als solchen auftreten zu lassen, indem man ihm die Schlappohren mit Haarspray aufstellt, weist Pier Giorgio Furlan lachend zurück. „Wir machen das alles mit Masken und Kostümen.“ So wird wohl eher ein Mensch den Esel spielen, denn ein Dalmatinerhund.

Das lebendige italienische Krippenspiel wird am Sonnabend, dem 7. und Mittwoch, dem 18. Dezember jeweils um 16 Uhr im Park des Kulturzentrum Centro Arte Monte Onore Ehrenberg aufgeführt.

