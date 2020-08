Ehrenberg: Radweg-Thema erreicht den Chefsachsen

Ehrenberg/Dresden/Berlin

Jetzt mischt Veronika Bellmann mit. Die CDU-Bundestagsabgeordnete setzt sich für den Radweg zwischen Ehrenberg und Rossau entlang der Staatsstraße 32 ein. Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) hat den Spatenstich-Termin mit Michael Kretschmer im Kriebsteiner Hafen auch gleich genutzt, um den Ministerpräsidenten einen Brief mitzugeben. In diesem formuliert sie gemeinsam mit ihrem Rossauer Bürgermeisterkollegen Dietmar Gottwald die Bitte, dass der Freistaat Sachsen einen Radweg an der S 32 zwischen Ehrenberg und Rossau möglich macht, ohne die bereits begonnene Planung über den Haufen zu werfen. Denn die sieht den Weg für die Pedaleure nicht vor. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), eine nachgeordnete Behörde des SPD-geführten Verkehrsministeriums, sieht den Radweg nicht vor. Die Behörde ist der Ansicht, die Radler können auch auf der Straße fahren, denn diese wird breit genug, wenn sie einmal fertig ist.

Bürgermeisterin will nicht die Buhfrau sein

„Uns hat man jetzt gesagt, wenn wir auf dem Radweg bestehen, würde das die Planung nur hinauszögern“, sagt Maria Euchler. Sie will aber nicht die Buhfrau sein, nur weil sie gemeinsam mit ihrem Rossauer Amtskollegen einen vernünftigen Vorschlag macht: Beim Neubau der S 32 soll das Lasuv bitte einen straßenbegleitenden Radweg mit einplanen. Veronika Bellmann, mittelsächsische Bundestagsabgeordnete der CDU, unterstützt die Gemeinden jetzt. Auch sie hat nachgefragt, und zwar bei Martin Dulig. Der SPD-Mann und stellvertretende Ministerpräsiden steht dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft Arbeit und Verkehr (SMWA) vor. „Wie nun der Antwort zu entnehmen ist, vertritt das SMWA bezüglich der S 32 von Kriebethal nach Rossau weiterhin die Ansicht, dass der Radverkehr als Mischverkehr geführt werden kann. Es bestätigt damit leider die Haltung des Lasuv, dass eine einmal ausgebaute S 32 sowohl Autos und Radfahrern genug Platz bietet“, sagt Veronika Bellmann. „Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden.“ Sie sieht ein ideologisches Problem in dieser Angelegenheit. Der Planung für die Straße lag noch das alte Radwegkonzept des Freistaates zugrunde. Eine neue ist in Arbeit.

Pragmatische Lösungen gefordert

Veronika Bellmann sieht die Sache mit dem Radweg so, wie Bürgermeisterin Euchler. „Wir brauchen pragmatische Lösungen“, sagt sie. Der Freistaat müsse mal über den Tellerrand schauen. Ihr geht es bei solchen Radwegen, wie beispielsweise dem, den sich Kriebstein und Rossau wünschen, darum, dass die Leute sicher mit dem Rad aus einem Dorf ins andere kommen. Die Abgeordnete sieht da zum Beispiel die eine oder andere Seniorin, die mit dem Rad fahren würde, wenn dies sicher möglich wäre. Die Argumentation, dass ja derzeit nicht viele Radfahrer auf der S 32 unterwegs sind und sich ein Radweg darum nicht rechne, kann Veronika Bellmann nicht nachvollziehen. Die Straße ist eben unattraktiv für muskelbetriebene Zweiräder. Wer die S 32 kennt, versteht das. Auf diesem schmalen Weg fährt schon nicht gerne mit dem Auto lang. Veronika Bellmann hat noch ein weiteres Argument für den Radweg: „Mit der StVO-Novelle wurden die Anforderungen bei den Mindestüberholabständen von Radfahrern deutlich verschärft. Diese lassen sich im sächsischen wie mittelsächsischen Verkehrsnetz momentan nur schwer abbilden lassen. Dadurch wird der Mangel an Radwegen im ländlichen Raum sehr deutlich.“

