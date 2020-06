Ehrenberg: Schmale Straße – großer Ärger

Ehrenberg

Maria Euchler versteht die Welt nicht mehr. Die Kriebsteiner Bürgermeisterin will unbedingt einen Radweg an der Staatsstraße 32 zwischen Ehrenberg und Rossau. Diese will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), eine Fachbehörde, die dem SPD-geführten Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) nachgeordnet ist, grundhaft ausbauen und verbreitern. Und im diesen Zuge könnte man doch eigentlich den Radweg mitmachen, fand die Gemeinde Kriebstein. Im Planfeststellungsverfahren für den Straßenausbau gab sie daher eine entsprechende Stellungnahme ab. Der Radweg ist wichtig für den Tourismus.

Lasuv: Straße zu klein für Radweg

Aber: „Die für den Streckenabschnitt prognostizierte relativ geringe Verkehrsstärke rechtfertigt nach den allgemein geltenden Kriterien den Anbau eines Radweges nicht“, teilt Franz Grossmann von der Pressestelle des Lasuv auf Nachfrage der DAZ mit. Zudem ist die S 32 „nur“ eine Regionalstraße. „Die Anlage eines gemeinsamen Geh- und Radweges wird für diese Entwurfsklasse nur empfohlen, wenn täglich mehr als 200 Fußgänger beziehungsweise Radfahrer zu erwarten sind, dies ist jedoch im Zuge der S 32 nicht der Fall“, so Franz Grossmann.

Solche Aussagen treiben der Bürgermeisterin die Zornesfalten auf die Stirn. „Wenn ich sowas höre, kriege ich die Krise. Natürlich fahren jetzt kaum Leute mit dem Fahrrad auf der schmalen Straße. Da würde ich meine Kinder auch nicht langschicken.“ Das Lasuv solle ruhig sagen, wann es die nächste Verkehrszählung macht, dann würde Maria Euchler schon dafür sorgen, dass zu diesem Zeitpunkt 200 Leute unterwegs sind, sagt sie sarkastisch.

Radler sollen Waldwege nutzen

Für das Lasuv ist mit dem Straßenausbau für die Radfahrer bereits genug gesorgt. „Zudem führt der richtliniengerechte Ausbau der S 32 mit Verbesserung der Trassenführung und Verbreiterung des Querschnitts auch zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr“, fasst Franz Grossmann von der Lasuv-Pressestelle die Ansicht der Behörde zusammen. Eine Aussage, die im Kriebethaler Rathaus mindestens Kopfschütteln auslöst. „Auf der breiteren Straße fahren dann wieder mehr Lkw. Das ist schlecht für die Radfahrer“, sagt Bürgermeisterin Euchler. Wer nicht über die S 32 radeln will, kann doch auch über Waldwege fahren. Auch diese Ansicht hält sich im Lasuv. „Es existieren im Umfeld der Straße darüber hinaus alternative Möglichkeiten über Forstwege, kommunale Straßen und Wege für den landwirtschaftlichen Verkehr, die insbesondere für den touristischen Radverkehr geeignet sind“, sagt Franz Grossmann von der Pressestelle der Behörde.

Baurecht noch nicht in Sicht

Diese plant, die S 32 zwischen Ehrenberg und Rossau grundhaft mit einer Fahrbahnbreite von sieben Metern auszubauen, zwei Kreuzungen zu Kreisverkehren umzugestalten. Um das Baurecht herzustellen, hat das Lasuv ein Planfeststellungsverfahren veranstaltet. Dazu hörten die Planer sogenannte Träger öffentlicher Belang, darunter auch die Gemeinde Kriebstein. Auch Bürger gaben Stellungnahmen ab. Das Lasuv hat diese bearbeitet und der Landesdirektion übergeben, die letztlich über das Baurecht entscheidet. Zuvor könnte es aber noch einen sogenannten Erörterungstermin geben. „Ein möglicher Baubeginn ist von der Dauer des Verfahrens bis zum Planfeststellungsbeschluss, der Dauer der Ausführungsplanung und des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens sowie der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmitteln für den Bau abhängig und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös zu benennen“, so Franz Grossmann.

Der Gemeinde bieten sich also noch Gelegenheiten, weiter für den Radweg zu streiten. Letztlich bleibt möglicherweise auch die Klage vorm Verwaltungsgericht gegen den Planfeststellungsbeschluss, wenn die Stellungnahme für den Radweg nicht berücksichtigt wird. Wie weit Kriebstein im Kampf um den Radweg an der S 32 gehen will, wird die Bürgermeisterin noch prüfen. „Wir schauen, was wir da machen können.“

Von Dirk Wurzel