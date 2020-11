Ehrenberg hat den höchsten – Weihnachtsbaumständer

Ehrenberg

Corona und Trump – das kann der Ehrenberger Ortsvorsteher Michael Fuhse nicht mehr hören. Und damit die Leute mal über was anderes reden, hat er einen hochfliegenden Plan in die Tat umgesetzt, sprich den Baum auf den Mast „gepflanzt“. Und natürlich mit einer Beleuchtung versehen, die die Fichte im Dunkel erstrahlen lässt.

Quelle: privat

„Ich wollte in dieser Zeit meine persönlichen Akzente setzen“, sagt der Ehrenberger. Auch die Leute im Kriebsteiner Ortsteil spüren die Einschränkungen. Rentnertreff: weggefallen, Frauensportgruppe: weggefallen. Aber das ist schon wieder zuviel über Corona. Reden wir mal lieber über den Mast, der ein Relikt der DDR ist, als es Antennengemeinschaften gab. So kam das Westfernsehen 1988 nach Ehrenberg. Noch heute trägt die hochragende Stahlkonstruktion Antennen, mit denen einige Einwohner noch immer ihr Fernsehprogramm empfangen.

Mit einem Seil hat Michael Fuhse die Fichte auf die Plattform des Masten gezogen. Der Aufstieg über die Leiter verlangt körperliche Fitness und Schwindelfreiheit. Der Ausblick von oben ist bombastisch. Sogar die Harthaer Kirche würde der hochgestellte Baum sehen, wenn er das könnte.

Und in welcher Höhe steht er nun? Laut Höhenkarte steht der Mast auf 289 Meter über Meereshöhe und ist selbst 18 Meter hoch. Macht also 307 Meter über Normal Null. Der Baum selbst misst zweieinhalb Meter in der Höhe. Seine Spitze befindet sich also in knapp 310 Metern Höhe.

Die höchste Erhebung in der Region Döbeln überragt der Ehrenberger Baum nicht. Das ist das 326 Meter hohe Harthaer Kreuz. Aber die Weihnachtsbäume in den anderen Städten der Region stehen alle niedriger. Der Döbelner auf 174 Meter über dem Meeresspiegel, der Waldheimer auf 190 Metern, der Roßweiner auf 213 Metern, der Baum in Leisnig auf 222 Metern und die Harthaer Fichte auf 259 Metern. Selbst wenn man die Baumhöhe von durchschnittlich zwölf Metern dazuzählt, reicht das nicht, um den Ehrenberger Weihnachtsbaum auf seinem hohen Ständer zu toppen.

Von Dirk Wurzel