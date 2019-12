Ehrenberger Camo bringt Franz von Assisi auf die Bühne – und schreibt Briefe an den Papst

Ehrenberg

Marco Polo gibt es jetzt als Buch. Der Greifendorfer Autor Stan Marlow hat aus Gesprächen mit Pier Giorgio Furlan und Besuche bei der bunt zusammengewürfelten Theatertruppe des Förderkreis Centro Arte Monte Onore (Camo) soviel Material gefunden, dass es für einen tollen Bildband mehr als ausreichte. Dieser beschreibt, wie Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenfinden, zusammenspielen. „Die Arbeit an dem Buch war auch eine Reise in mich selbst“, sagt Pier Giorgio Furlan.

Preise für „ Marco Polo “

Es sind 150 Mitwirkende, die dieses bunte und vielfältige Stück in der Chemnitzer Oper aufführten. Es hat einige Preise eingeheimst, so den Innovationspreis Weiterbildung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultur und konnte auch beim Wettbewerb „ Aktiv für Demokratie und Toleranz“ des gleichnamigen Bündnisses punkten. Eine Ausstellung im Chemnitzer Kulturzentrum „DAStietz“ dokumentierte das Stück, ein kleiner Ausschnitt daraus ist gerade im Waldheimer Rathaus zu sehen. Ein großer Erfolg, könnte man meinen.

„ Marco Polo “ wäre auf Seebühne machbar

Und doch fühlt sich Pier Giorgio Furlan an den Spruch über den Propheten erinnert, der im eigenen Land nichts gilt. Mit einigen Anpassungen wäre „ Marco Polo“ vielleicht auch auf der Seebühne spielbar. „Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die Zusammenarbeit mit dem Mittelsächsischen Theater nicht so recht funktioniert“, sagt Pier Giorgio Furlan und erinnert an Zeiten, als das noch anders war. Damals war Manuel Schöbel Theaterintendant.

Brief an Papst Franziskus

Aber Pier Giorgio Furlan versinkt nicht in Traurigkeit, sondern blickt nach vorn. „ Franz von Assisi“ heißt das nächste Projekt des Camo. Es wird wieder barrierefreies Theater. Und dafür fragen die Macher sogar den Papst um Rat. Er hat sich nach Franz von Assisi – dem heiligen Franciscus – benannt. Franz von Assisi lebte von 1181 bis 1226. Er gründete den Orden der Franziskaner, half den Armen und lebte zeitweise als Einsiedler. „Wie bringen wir Franz von Assisi nach Sachsen? In einem Brief an den Heiligen Vater wollen wir ihn um Rat fragen“, sagt Pier Giorgio Furlan, der als Italiener natürlich katholisch getauft ist.

Antwort aus dem Vatikan

Es wäre nicht die erste Postsendung, die Papst Franziskus aus Ehrenberg erhält. Bereits für Marco Polo bat der Camo und geistlichen Beistand im Vatikan und erhielt ihn. „Gern begleitet der Heilige Vater auch Sie und alle, die über den Förderkreis Centro Arte Monte Onore miteinander verbunden sind, mit seinem Gebet und erbittet Ihnen und allen Mitwirkenden am Theaterprojekt , Marco Polo’ Gottes reichen Segen“, schrieb Prälat Paolo Borgia, Assessor im Staatssekretariat, Erste Sektion, Allgemeine Angelegenheiten. Dieser Brief ist im Anhang von Stan Morlows Buch „ Marco Polo – Geschichte einer theatralischen Reise“ abgedruckt.

Von Dirk Wurzel