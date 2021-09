Ehrenberger Kulturkreis bringt Kino in die Oper

Ehrenberg/Chemnitz

Sie gingen in die Oper. Und sahen einen Film. Einen Film, in dem auch gesungen wurde und der das kreative Produkt der Corona-Einschränkungen ist. Denn eigentlich wollte der Centro Arte Monte Onore „Francesco d’ Assisi“ als Theaterstück auf die Bühne bringen. Aber das erlaubte der Infektionsschutz nicht. Schon im vergangenen Jahr sollte das Stück eigentlich Premiere feiern, die aber Pandemie bedingt ausfallen musste.

Franz von Assisi kümmerte sich auch um die Lepra-Kranken. Quelle: Dirk Wurzel

„Aber eine Absage war nie eine Option. Also haben wir einen Film gemacht“, sagt Pier Giorgio Furlan, der künstlerische Leiter des Projekts. Weil das Kulturzentrum Ehrenberg das Theaterstück mit über 130 Mitwirkenden, darunter Menschen mit Behinderung, Blinde und Gehörlose, wegen Corona nicht live aufführen konnte, entschieden sich die Macher zum Umdenken und machten aus dem Stoff eine Multimedia-Show. Der Chemnitzer Regisseur und Kameramann Dietmar Hösel führte die Regie beim Theaterfilm. Zur Premiere kamen neben Gästen, Mitwirkenden, wie die Waldheimer Karl-Heinz Herden und Wolf-Dietmar Bleil, auch der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD).

Der Krieg gegen eine Nachbarstadt von Assisi war ein einschneidendes Erlebnis für den jungen Francesco. Quelle: Dirk Wurzel

Der Film zeigt das Leben des Heiligen Franziskus, Franz oder auch Francesco von Assisi genannt, und folgt den wichtigen und prägenden Stationen seines Lebens, in der Chronologie Krieg und Krankheit, Kaufmann und Wohltäter, Berufung und Ordensgründer. Franziskus lebte von 1181 bis 1226 und hieß eigentlich Giovanni di Pietro di Bernardone. Weil sich der Vater zur Zeit der Geburt seines Sohnes auf einer Handelsreise in Frankreich befunden hatte, gab er dem Jungen nach seiner Rückkehr den Namen „Francesco“, was „kleiner Franzose“ bedeutet.

Die Berufung des Franz von Assisi meint den Wiederaufbau der Kirche San Damiano in Assisi. Es heißt, er habe den Auftrag zu deren Wiederaufbau 1206 nach einem Gebet erhalten. „Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“ Der Kirchenbau, zu dem Franziskus viele Menschen mobilisieren konnte, wird im Film szenisch aufwändig dargestellt. Ebenso die Begegnung mit dem Wolf, vor dem die Bewohner eines Dorfes fliehen, vor dem Franziskus aber keine Angst hat.

Pier Giorgio Furlan, der künstlerische Leiter des Theaterfilms, spielte selbst als Fratello Sole im Stück mit. Quelle: Dirk Wurzel

Das Stück lebt von einer Mischung aus Pantomime, Tanz – dargeboten von der Harthaerin Franziska Franz und ihrem Ensemble – und venezianischem Masken-Karneval. Sprechtext und Gesang sind vom Band eingespielt. Was natürlich sinnvoll ist bei Mitwirkenden, die aufgrund einer Einschränkung nicht oder nur schlecht sprechen können. Wie etwa Gehörlose. Damit der Theaterfilm auch für sie verständlich ist, übersetzen pausenlos abwechselnd zwei Dolmetscherinnen für die Gebärdensprache das Geschehen.

Franz von Assisi gilt Römischen Katholiken als der Heilige Franciscus. Außerdem gründete er den Orden der Franziskaner und der amtierende Papst wählte seinen Namen nach seiner Wahl in Anlehnung an den Heiligen Franciscus, der zu Lebzeiten den Armen half und zeitweise als Einsiedler lebte, sich auch um die Aussätzigen kümmerte.

Von Dirk Wurzel