Ehrenberger Kulturkreis sucht Ausstellungsräume

Ehrenberg

Kostüme, Kulissen, Masken – im Kulturzentrum Ehrenberg lagern eine Menge an sehenswerten Sachen. Da sind durch die Produktion des barrierefreien Theaterstücks „Franz von Asisi“ noch eine Menge Dinge mit Schauwert dazu gekommen.

„Franz geht jetzt in Phase 2“, sagt Pier Giorgio Furlan, künstlerischer Leiter des Centro Arte Monte Onore (Camo). Es ist ein guter Brauch, nach den Premieren der Theaterstücke, die Kulissen, Masken und Kostüme auszustellen. Das war bei „Marco Polo“ so und das soll bei Franz von Assisi auch so sein. „Wir suchen Orte in der Region, wo wir die Sachen ausstellen können“, sagt Pier Giorgio Furlan.

Gezeigt hat der Camo die Franz-von-Assisi-Präsentation bereits. Und zwar im Chemnitzer Kulturzentrum „Dastietz“. Zudem gibt es von der diesjährigen Premiere einen Film – weil die Produktion wegen Corona gleich als Film inszeniert wurde. So ließen sich die Bestimmungen zum Infektionsschutz besser einhalten. Auf der Bühne agierten überschaubare Gruppen an Darstellern. Weil das Kulturzentrum Ehrenberg das Theaterstück mit über 130 Mitwirkenden, darunter Menschen mit Behinderung, Blinde und Gehörlose, wegen Corona nicht live aufführen konnte, entschieden sich die Macher zum Umdenken und machten aus dem Stoff eine Multimedia-Show. Der Chemnitzer Regisseur und Kameramann Dietmar Hösel führte die Regie beim Theaterfilm.

Dieser hatte im September in der Chemnitzer Oper Premiere. Der Camo zeigte ihn danach im kleinen Kreis vor geladenen Gästen. Aber auch bei einer Ausstellung könnte er laufen. So ist zum Beispiel geplant, ihn in der Kirche in Ringethal zu zeigen. Ausstellung, Film, Power-Point-Präsentation – so stellt sich Pier Giorgio Furlan das weitere Gedeihen des Franz-von-Assisi-Projektes vor, für das der Camo sogar Papst Franziskus um seinen Segen bat und diesen auch bekam. Der amtierende Papst, bürgerlich Jorge Mario Bergoglio, hat sich nach dem Heiligen Franciscus, also Franz von Assisi, benannt.

Ein paar Runden hat Pier Giorgio Furlan bereits gedreht und in möglichen Ausstellungsorten vorgefühlt. Zum Beispiel in Waldheim und Hartha. Von Waldheims neuer Museumsleiterin Stephanie Falkenstein hat er einen sehr positiven Eindruck gewonnen.

Von Dirk Wurzel