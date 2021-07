Ehrenberger bannen Theaterstück auf Film

Ehrenberg/Chemnitz

Die Szenen sind im Kasten. In drei Tagen hat der Förderkreis Ehrenberg 25 Szenen seines barrierefreien Theaterstücks „Franz von Assisi“ in der Chemnitzer Oper auf Film gebannt. Weil der Centro Arte Monte Onore (Camo) das Theaterstück mit über 130 Mitwirkenden, darunter Menschen mit Behinderung, Blinde und Gehörlose, wegen Corona nicht live aufführen konnte, entschieden sich die Macher zum Umdenken und machten aus dem Stoff eine Multimedia-Show.

„Der erste Tag war ein bisschen chaotisch. Aber dann lief es und wir waren gut eingespielt“, sagt Pier Giorgio Furlan, künstlerischer Leiter des Theaterprojekts. In drei Tagen haben die Theaterschaffenden 25 Szenen gefilmt. Dazu kommt noch die Musik. Diese haben die Mitglieder des Förder-Ensembles „100 Mozartkinder“ zunächst im Rittergut Ehrenberg eingespielt. Vor einem Greenscreen spielten sie ihre Instrumente dann pantomimisch. Auf dem Greenscreen liefen Videos, sodass im Gesamtprodukt die Instrumentalisten vor einem Hintergrund spielen.

„Für mich war das sehr anstrengend“, sagt Pier Giorgio Furlan. Es gab sehr viele Dinge zu beachten. Zum Beispiel das richtige Licht. Drei Kameras zeichneten die Szenen auf. Letztlich war Pier Giorgio Furlan aber erleichtert, dass alles gut geklappt hatte. „Ich kam mit großer Freude nach Hause.“ Er sieht es positiv, dass Corona zum Umdenken zwang, um das Projekt nicht sterben zu lassen. „Szenisch-phantastisch – das ist ein neuer Stil von Arbeit. Das werde ich in Zukunft wieder machen“, sagt Pier Giorgio Furlan.

Am Projekt sind auch Waldheimer beteiligt. So engagieren sich Friedensrichter Wolf-Dietmar Bleil, Karl-Heinz Herden, JVA-Direktor im Ruhestand, sowie seine Frau Birgit und Brigitte Voss, die bis vor kurzem Hochzeitspaare als Standesbeamtin traute, in der „Compagnia dei Pazzi“. Das bedeutet auf deutsch: „Bande der Verrückten“ und ist selbstironisch gemeint.

Franz von Assisi gilt Römischen Katholiken als der Heilige Franciscus. Außerdem gründete er den Orden der Franziskaner und der amtierende Papst wählte seinen Namen nach seiner Wahl in Anlehnung an den Heiligen Franciscus, der zu Lebzeiten den Armen half und zeitweise als Einsiedler lebte. „Franz von Assisi ist in jeder Zeit modern und aktuell. Das wollen wir zeigen“, sagt Pier Giorgio Furlan.

Zu sehen sein soll der Theaterfilm noch vor den Ferien, wenn es klappt im Opernhaus Chemnitz. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist dazu auch eingeladen.

Von Dirk Wurzel