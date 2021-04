Döbeln

Die Stadt Döbeln würdigte am Dienstagabend zahlreiche erfolgreiche Sportler für ihre herausragenden Leistungen und verdiente Sportfreunde für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement.

Wegen der Corona-Pandemie ging die Sportlerehrung anders über die Bühne, als gewohnt. Es gab keine große, gemeinsame Veranstaltung. Stattdessen nahm jeweils ein Vertreter der insgesamt 15 Vereine, aus denen Sportler ausgezeichnet wurden, die Ehrengaben wie Pokale, Plaketten und Urkunden in der Mensa des Gymnasiums entgegen. Das Ganze erfolgte im Abstand von zehn Minuten.

Corona bremst aus

„Wegen Corona waren wir im April des Vorjahres, als eigentlich die Ehrung für 2019 anstand, ausgebremst worden. Wir wollten sie im Herbst nachholen, doch da war wieder Lockdown“, erklärt Michael Thürer vom Sachgebiet Sport und Städtepartnerschaft. Obwohl sich die Pandemie-Lage nicht verbessert hat, sollte die nun für diesen April geplante Würdigung nicht erneut platzen. Thürer: „Der Vereinssport befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Erstmals seit 1990 verzeichnen wir einen leichten Mitgliederrückgang. Deshalb ist es wichtig, den Sportlern zu zeigen, dass die Stadt hinter ihnen steht.“

Es gab also eine Sportlerehrung für die Jahre 2019 und 2020 zusammengefasst. Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) war am Anfang der Ehrung dabei. Zudem wendet er sich mit einem Grußwort an die Sportfreunde. „Von unseren insgesamt 4700 in 31 Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler kann ein Großteil nicht mehr in ihren Vereinen trainieren, es kann kein strukturierter Übungs- und Wettkampfbetrieb bestritten werden“, verdeutlicht Liebhauser die Einschränkungen. Dabei denkt er vor allem an die jüngere Generation: „Welche negativen Auswirkungen das auf das Sozialverhalten unserer Kinder und Jugendlichen haben wird ist nur schwer zu erahnen.“

Döbeln fördert den Sport

Liebhauser geht auch auf die Sportpolitik der Stadt ein. Für die Benutzung der städtischen Sportstätten-Infrastruktur verlange die Stadt von ihren Vereinen im Verhältnis zu den jährlich anfallenden Kosten einen geringen Anteil an Betriebskostenrückerstattung. Im Gegenzug entlaste ein Großteil der Vereine die Stadt, indem sie ihre Sportanlagen in Eigenregie betreiben. „Dies ist, nach meiner Sicht, ein gangbarer Weg“, so der Oberbürgermeister.

Die Sportförderung in Form direkter finanzieller Unterstützung der Vereine durch die Stadt trage wesentlich zum Erhalt der Angebote bei. Döbeln erhöhte den Hilfs-Anteil für den Betrieb vereinseigener Anlagen von 22 000 auf 40 000 Euro. Zusätzlich wurden zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes 2019 Maßnahmen an den Kegelbahnen des Döbelner Sportclubs 02/90 und des SV Einheit Lüttewitz, an der Bewässerungsanlage des DSC, am Vereinsheim der HSG Neudorf Döbeln sowie an der Reitanlage des Reitvereins Lüttewitz unterstützt. 2020 kamen Erneuerungsmaßnahmen am Eingangsbereich der Boxhalle des Boxclubs Döbeln, die Sanierung des Kleinfeldkunststoffplatzes im Heinz Gruner-Sportpark des DSC, die Installation einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz des SV 50 Traktor Mochau sowie Werterhaltungsmaßnahmen bei den Pisten Raudis Döbeln hinzu.

In Sportstätten investiert

Der Oberbürgermeister verweist auf die im Vorjahr erfolgte Inbetriebnahme der neuen Zweifachturnhalle in Döbeln Nord. „Im Zuge der Schließung der Staupitzsporthallen wird insbesondere der Judosport des DSC im Kleinhallenanbau auf einer Fläche von 18 mal 18 Metern Ersatz finden“, sagt Liebhauser. Nach dem Schulsport verbessere die neue Halle die Trainingsbedingungen für Floorball, Fußball, Handball und Volleyball deutlich. Zur positiven Döbelner Sportstättenbilanz trage auch die erfolgte Sanierung der Kunststoffbahn im Bürgergarten-Stadion bei.

Vereine mit geehrten Sportlern 1. Karateverein „Kenbukan“ Döbeln e.V. Döbelner SC 02/90 e. V. Döbelner Bogenschützen 72 e.V. Turnverein 90 Döbeln e.V. SV Einheit Lüttewitz e.V. Tauchsport Döbeln e.V. WSG Döbeln Nord e.V. UHC Döbeln 06 e.V. Döbelner SV „Vorwärts“ e.V. ESV Lok Döbeln e.V. 1. Anglerverein Döbeln e.V. 1926 Kinder- und Jugendsportclub Döbeln e.V. HSG Neudorf-Döbeln e.V. Boxclub Döbeln e.V. WelWel Sport- und Tanzverein Döbeln e.V.

Von Olaf Büchel