Eifersucht: Junge Frau schlägt in Waldheim zu

Waldheim/Döbeln

Märchenstunde im Jugendgericht. Auf der Anklagebank versucht eine junge Frau aus Waldheim der erfahrenen Straf-Juristin Marion Zöllner tatsächlich weiszumachen, dass sie einen Filmriss hatte, nichts mehr davon wisse, am 10. Mai einer andern jungen Frau am Waldheimer Kaufland mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. „Ich kann mich zu dem Sachverhalt nicht äußern, weil ich betrunken war. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich was gemacht haben sollte.“

Staatsanwältin stellt unangenehme Fragen

Klingt nach Vollrausch mit Dreiacht im Turm. Tatsächlich hatte die Angeklagte aber „nur“ 0,6 Promille Alkohol im Blut. Jugendrichterin Marion Zöllner, die in ihrem Berufsleben auch schon als Staatsanwältin gearbeitet hat, hörte sich das zunächst an und ließ die Staatsanwältin nachhaken. Sie stellte der jungen Frau richtig unangenehme Fragen, zum Beispiel ob sie sich in die Hosen gemacht oder sich übergeben hatte während ihres Rausches. Nein, das nicht, sagte die Angeklagte. Richterin Zöllner zog das Fragerecht wieder an sich und wurde deutlicher. „Im Polizeibericht steht, dass Sie zwar aggressiv aufgetreten sind, man sich aber noch mit Ihnen unterhalten konnten. Sie zeigten keine Reue und sagten den Polizisten, dass die Geschädigte das verdient habe“, hielt sie der jungen Frau vor. Die blieb aber bei ihrer Version. Sie wolle ja das Gericht belügen... .

Eifersucht als Motiv?

„Ich hatte ein Hämatom an der Stirn, eine Schnittverletzung an der Nase und hinter den Ohren. Ich war vier Wochen krank geschrieben“, sagte die Geschädigte. Sie berichtete, wie die Angeklagte damals direkt auf sie zu kam, sie beleidigte und schließlich mit der Flasche zuschlug. Eifersüchteleien unter den jungen Frauen waren wohl der Grund für den Angriff, denn die Geschädigte hatte sich mit dem Freund der Angeklagten unterhalten.

Milde Sanktion

„Ja, ich habe das gemacht. Es tut mir wirklich leid“, knickte die Angeklagte schließlich doch noch ein und gab den Tatvorwurf zu, bat die Geschädigte um Verzeihung. Die Märchenstunde war zu Ende. Den vollen Ernst des Strafrechts bekam die über-18-Jährige dann aber nicht zu spüren, sprich mindestens sechs Monate Haft für die gefährliche Körperverletzung – als solche gilt der Schlag mit der Flasche – in Tateinheit mit Beleidigung. Weil die Jugendgerichtshilfe riet, Jugendstrafrecht anzuwenden, kam die Angeklagte mit der relativ milden Sanktion weg, 250 Euro an den Kinderschutzbund zu zahlen. Zu dieser richterlichen Weisung verurteilte sie Richterin Zöllner. „Sie wollten das Gericht nicht belügen, haben es dann aber zunächst trotzdem getan“, sagte die Vorsitzende. Da die junge Frau Geld verdient, legte ihr Richterin Zöllner auch die Verfahrenskosten auf, was im Jugendrecht relativ selten vorkommt.

Flaschenhieb hatte schlimm ausgehen können

„Sie hätten eigentlich ihren Freund zur Rede stellen sollen, stattdessen lassen Sie ihre Wut an der Zeugin aus“, sagte Richterin Zöllner und verdeutlichte der jungen Frau, welch schlimme Folgen der Schlag mit der Flasche hätte haben können. „Womöglich hätten wir sie hier gar nicht hören können.“ Dann hätte aber auch das Landgericht verhandelt und eine andere Rechtsfolge verhängt als 250 Euro gemeinnützige Zahlung. Dann wäre es mindestens um Totschlag gegangen, möglicherweise auch um versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung, wenn der Schlag nämlich bleibende Schäden, wie etwa Siechtum oder eine geistige Behinderung zur Folge gehabt hätte. Da gibt es meistens Knast für

Von Dirk Wurzel