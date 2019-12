Eigenheime in Roßwein: An Etzdorfer Straße geht noch was

Rosswein

Die Zahl der Zuzüge aus dem Dresdner Raum nach Roßwein in den zurückliegenden Monaten ist beachtlich. „Die letzten 15 bis 20 bei uns entstandenen Eigenheime beziehungsweise Sanierungen von Bestandsgebäuden sind darauf zurückzuführen, dass Dresdner hierher gezogen sind. Das macht sich auch beim Kitaplatzbedarf bemerkbar“, erklärt Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos).

Bezahlbare Bauplätze

Verwunderlich ist das nicht. Wer in Dresden seine Arbeit hat, aber in Roßwein wohnt, erreicht die Großstadt schnell über die Autobahn. Und während eine Normalverdiener-Familie in der Landeshauptstadt und an deren Peripherie an ihre Grenzen stößt, wenn sie sich Wohneigentum schaffen möchte, dann stehen im 40 Kilometer entfernten Roßwein dafür die Zeichen schon eher auf Grün.

50 weitere Eigenheime denkbar

Die Stadt selbst hat zwar kaum noch Plätze für Eigenheime zu vergeben, die kommunalen Baugebiete sind belegt. Doch zum Glück gibt es private Anbieter beziehungsweise Investoren. „Am Etzdorfer Berg zum Beispiel, da geht noch was“, sagt Bürgermeister Lindner. Nach der scharfen Rechtskurve, die die Etzdorfer Straße bergan macht, ist bereits in den 90er Jahren ein kleines Wohngebiet im Bereich Töpferschlucht und Freiberg am Neckar-Straße entstanden. Daran anschließend könnte durch einen privaten Investor das Eigenheimgebiet weiter wachsen. Der aus dem Jahr 1995 stammende Bebauungsplan dafür hat laut Bürgermeister noch seine Gültigkeit. In einem ersten Bauabschnitt könnten demnach zehn, in einem weiteren 40 neue Eigenheime entstehen, insgesamt also 50 Häuser. Geklärt werden müsste unter anderem noch, ob die Zuwegung dafür über eine Verlängerung der Freiberg am Neckar-Straße erfolgen kann oder ob neue Zufahrten von der Etzdorfer Straße aus gebaut werden müssen.

Einzelne Plätze in Ortsteilen

Einige wenige Eigenheim-Grundstückstücke gibt es noch im privaten Baugebiet Am hohen Rain im Norden Roßweins. Die Lage in den Ortsteilen ist so, dass die Stadt noch über ein Baugrundstück am alten Gasthof verfügt und in Haßlau neben dem ehemaligen, jetzt abgerissenen Lindenhof noch vier Grundstücke vom Eigentümer ausgewiesen werden könnten. Das Niederstriegiser Eigenheimgebiet am Ortseingang aus Richtung Döbeln ist nach Informationen des Bürgermeisters belegt beziehungsweise ist das letzte Grundstück verkauft. Eine Ausdehnung des Gebietes in Richtung Schweizerhaus sei zwar möglich, aktuell aber nicht durch den Eigentümer geplant.

Platz für Neues durch Abriss

Schöne kommunale Einzelgrundstücke, direkt in der Innenstadt, würden entstehen, wenn das Mühlstraßenprojekt umgesetzt werden kann. Lediglich noch mit einem Eigentümer müsste sich die Stadt einig werden, dann könnte die Reihe desolater Häuser abgerissen und Platz für Neues geschaffen werden. Die Art der neuen Bebauung soll dort aber nicht wie in einem typischen Eigenheimgebiet erfolgen, sondern der innerstädtischen Lage und dem Straßenzug Rechnung tragen.

Baugebiet in Kadorf ?

Ein Eigenheimstandort wiederum könnte auf einem städtischen Grundstück in Kadorf, nahe der Förderschule, entstehen, so der Bürgermeister. Zurzeit handelt es sich um Ackerland ohne Erschließung. Das Aufstellen eines Bebauungsplanes wäre erforderlich. Also noch Zukunftsmusik.

Von Olaf Büchel