Eigenheime statt Schießplatz in Döbeln-Mannsdorf

Döbeln

Nur noch die zwei Geschosse der ehemaligen Sportlergaststätte stehen. Der Rest des ehemaligen Schießplatzes der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) in Döbeln-Mannsdorf ist Geschichte. Bis zur Wende schossen auf dem Gelände die Sportschützen und vor allem alle künftigen NVA-Soldaten im Rahmen der vormilitärischen Ausbildung mit Kleinkaliberwaffen. Später waren die dazugehörigen Gebäude von der Stadt als Sportlergaststätte verpachtet. Seit 2014 ist das Gelände ungenutzt. Vor eineinhalb Jahren verkaufte die Stadt schließlich das Schießplatzgelände und umliegende Flächen an künftige Häuslebauer. Insgesamt sollen fünf Eigenheime auf die Flächen an der Alten Gutsstraße passen. Ein Grundstück hatte die Stadt schon 2017 verkauft. Es ist mittlerweile bebaut.

In den letzten Wochen haben die Käufer des ehemalige Schießplatzgeländes auf ihrem 3.400 Quadratmeter großen Areal kräftig zugepackt. Sie haben das Gelände mit den ehemaligen Schießanlagen erworben und sorgten nun selbst für den Abriss und die Beräumung, um die Bebaubarkeit herzustellen. Dafür gab es Abschläge beim Kaufpreis des Grundstückes. Nach und nach wollen die drei Brüder nun jeweils das Gelände mit einem Häuschen bebauen.

Hinter dem Erdwall des ehemaligen Schießplatzes liegt noch eine weitere Baufläche. Auch sie ist bereits an einen künftigen Häuslebauer verkauft.

