Ein 18 Tonnen schweres Dankeschön für Döbelns Wehr

Döbeln

Ein ganz besonderes Dankeschön für ihre Einsatzbereitschaft bekamen am Dienstagabend die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln von Oberbürgermeister und Stadträten überreicht. Es ist ein 18 Tonnen schweres und fast 400 000 Euro teures Dankeschön. Und es ist mit sechs Zylindern und 320 Pferdestärken motorisiert.

Mehr Löschwasser und mehr Schaum im Tank

Oberbürgermeister Sven Liebhauser übergab am Dienstagabend beim regulären Feuerwehrdienst im Gerätehaus den Schlüssel für das nagelneue Tanklöschfahrzeug der Döbelner Feuerwehr. Bereits am 18. Februar wurde das TLF 4000 im Werk in Luckenwalde abgeholt. 4500 Liter Löschwasser hat das neue Fahrzeug im Tank, dazu 500 Liter Schaum. Die Pumpe fördert bei acht Bar Druck 3000 Liter Wasser oder Wasser-Schaum-Gemisch pro Minute, und das auch aus einem manuell gesteuerten Werfer. Zudem sorgt ein ausfahrbarer pneumatischer Lichtmast auf dem Dach mit sechs Scheinwerfern für ausreichend Licht an Einsatzstellen. Besonders bei Autobahneinsätzen ist die neue Technik von Vorteil. In den größeren Laderaum passen zusätzlich unbedingt benötigte Hilfsmittel, welche speziell bei Verkehrsunfällen mit Lastkraftwagen nötig sind.

Feierliche Worte an die Kameraden. Quelle: Sven Bartsch

Neue Wärmebildkamera an Bord

An Bord sind etwa eine spezielle Rucksackspritze für unwegsames Gelände bei Wald- und Wiesenbränden, ein Waldbrand-Schlauchtragekorb, mobile Rauchverschlüsse, Notfall-Sanitätsrucksack, ein Defibrillator zur Wiederbelebung, Absicherungsmaterial für Einsatzstellen, eine Rettungsplattform, Motorsäge, Tauchpumpe, Hochleistungslüfter und Stromerzeuger.

Und noch etwas dringend benötigtes wurde mit dem neuen Fahrzeug gleich als Ausstattung mit beschafft: Eine neue Wärmebildkamera. Die braucht die Feuerwehr dringend, nicht nur zur Personensuche sondern auch um versteckte Brandnester zu orten. Die alte Wärmebildkamera hatte vor einiger Zeit den Geist aufgegeben. Alles in allem 394 000 Euro hat die Stadt Döbeln für das neue Tanklöschfahrzeug auf einem MAN-Allradfahrgestellt bezahlt. 215 000 Euro kamen aus Fördergeld, 169 000 Euro aus dem städtischen Haushalt. Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Waldheim war der Fördersatz noch aufgestockt worden. Im Gegenzug kann die Stadt Waldheim bei bestimmten Einsätzen auch das neue Döbelner TLF 4000 anfordern.

Maschinisten werden geschult

Seit vergangener Woche werden alle Maschinisten der Döbelner Feuerwehr am neuen Fahrzeug ausgebildet. Auch am Dienstagabend gab es beim Ausbildungsdienst in kleinen Gruppen für alle Kameraden Fahrzeugkunde am neuen TLF.

Ab nächsten Montag soll das neue Fahrzeug Einsätze fahren. Zum Jahresende wird zudem die Drehleiter der Döbelner Wehr durch eine nagelneue ersetzt. Das bisherige Tanklöschfahrzeug, Baujahr 1992, wird überholt und bei der Freiwilligen Feuerwehr Beicha eingesetzt. Dort kann es mit seinem 2400 Liter-Löschwassertank weiter gute Dienste leisten und bekommt im neu gebauten Beichaer Gerätehaus seinen Platz.

Die Einsatzstatistik der Wehr 244 mal rückte die Döbelner Feuerwehr vergangenes Jahr aus. Von den 81 Brandeinsätzen waren zwölf größere Brände, sieben davon in Wohnungen. Drei Mal wurde bei Waldbränden geholfen. Vier Tote mussten die Feuerwehrleute 2019 bei Bränden, weitere fünf nach Unfällen und Suiziden bergen. Bei 95 technischen Hilfeleistungen waren 18 Personenrettungen nach Unfällen. Vier mal wurden Tiere gerettet. 18 Mal Türen notgeöffnet. Elfmal gab es Sturmschäden.

Von Thomas Sparrer