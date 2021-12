Ostrau

Es soll die neue Mitte in Ostrau werden – das Areal rund um die Eschke-Mühle. Ein zentraler Treffpunkt, nicht nur für die Einwohner selbst, sondern auch für den Nahtourismus. Um die Ortsmitte noch attraktiver zu gestalten, verfolgt die Gemeinde klare Pläne. Schon angeschoben ist das Projekt, das sogenannte Kneipp-Becken auf der Grünfläche zu errichten. Noch ist dort außer rissigen Betonwänden und einem zugewachsenen Graben nicht viel zu sehen. Schon bald lädt dort am Mühlgraben ein Naturrastplatz zum Verweilen ein, direkt neben dem Jahnatalradweg gelegen. Damit nicht genug, gibt die Gemeinde nun den Startschuss für eine weitere Maßnahme: Auf der gleichen Grünfläche soll ein Abenteuerspielplatz mit Außen-Fitness-Parcours entstehen. Entspannung und Erholung auf der rechten Seite, Auspowern und Spielen auf der linken Seite. Die etwa 3.800 Quadratmeter große Grünfläche gehört der Gemeinde selbst. Das erleichtert das Vorhaben.

Möglich wird das Projekt mit Hilfe des Leader-Übergangsbudgets. 130.000 Euro sollen Spielplatz und Fitness-Parcours kosten. 80 Prozent davon werden gefördert. Die Gemeinde schickt ihr Vorhaben ins Rennen um die Finanzspritze. Wenn alles klappt, müsste die Gemeinde dann lediglich 32.500 Euro der Gesamtkosten tragen. Damit der Förderantrag auf festen Füßen steht, ist eine Planung nötig. Und die schiebt die Gemeinde jetzt an. Das Ingenieurbüro Ritter-Müller aus Leipzig bekam von den Gemeinderäten den Zuschlag. Für knapp 7.000 Euro wird dort die Planung erstellt. „Das ist ein Partner, der unsere Sprache spricht. Er spricht Leader“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) über den Planer, der schon viele Projekte gemeinsam mit der Gemeinde realisiert hat. Zuletzt die Kalköfen in Münchhof.

Bedarf nach Spielplatz ist da

Aus den Reihen der Bürger selbst kam der Hinweis, ein Spielplatz in der Ortsmitte würde sich gut machen. Zwar gebe es in der Dresdner Straße einen, genauso wie im Gewerbegebiet. Doch die sind weder zentral noch sonderlich groß. An der Eschke-Mühle soll nun ein Spieltraum für Kinder entstehen. Gestalterisch soll er sich an die Umgebung anpassen. Ein Wasserspiel, Holzelemente – eben ein natürlicher Look.

Hinter der Eschke-Mühle sollen ein Naturrastplatz samt Kneipp-Becken (linke Seite) und ein Abenteuerspielplatz mit Fitness-Parcours (rechts) entstehen. Quelle: Sven Bartsch

Wie der Abenteuerspielplatz samt Fitness-Parcours wird auch die Errichtung des Naturrastplatzes am Mühlgraben – inklusive Kneipp-Becken – mit Leader-Mitteln finanziert. Auch hier werden 160.000 Euro fällig, die zu 80 Prozent gefördert werden. Der entsprechende Fördermittelbescheid ist schon in der Gemeindeverwaltung eingetroffen. Mit den beiden großen Maßnahmen gestaltet die Gemeinde das Areal zwischen Eschke-Mühle und Kulturdenkmal „Wilder Mann“ zu einer Ortsmitte, die ihren Namen verdient hat. Das ist auch im städtischen Entwicklungskonzept der Gemeinde so vorgesehen und festgeschrieben.

Von Stephanie Helm