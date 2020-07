Ein Betriebsratschef schlichtet jetzt für die Harthaer

Hartha

Aufgeregt wie bei seiner ersten Betriebsversammlung sei er gewesen, sagte Terry Heinert nach Verkündung des Wahlergebnisses im Harthaer Stadtrat. Der 63-Jährige ist der neue Friedensrichter der Stadt. Mit 13 von 16 Stimmen entschieden sich die Harthaer Stadträte für den jahrelangen Pierburg-Betriebsratsvorsitzenden, der seit 1990 in Hartha lebt, verheiratet ist und zwei Kinder sowie fünf Enkel hat. Terry Heinert ist außerdem ehrenamtlicher Arbeitsrichter am Arbeitsgericht in Chemnitz. Seit vergangenem Jahr ist er in Altersteilzeit und geht im Oktober in die Freistellungsphase. Tatenlos auf dem Sofa herumsitzen will er nicht – einer der Gründe, warum er sich für das Amt des Friedensrichters in Hartha beworben hat.

Genauso wie Friedhelm Lang, Geschäftsführer des Harthaer Autohauses auf der Döbelner Straße und nun im Rentenalter angekommen. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) dankte beiden Kandidaten für ihre Bereitschaft zu dem Ehrenamt. „Es ist schön, dass wir die Wahl hatten. Das zeigt, dass wir aktive Bürger in der Stadt haben.“

Von Manuela Engelmann-Bunk