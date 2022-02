Ein Döbelner mit Blaulicht im Blut

Döbeln

Eine Blaulichtflotte von 26 Fahrzeugen mit 180 Mitarbeitern fährt jeden Tag in weiten Teilen des Landkreises Mittelsachsen zu den Patienten. Einer, der dafür die Verantwortung trägt, ist Tino Gaumnitz. Nicht nur für den hiesigen Rettungsdienst ist er verantwortlich. Als einer von drei Vorständen des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen ist er auch für insgesamt 800 Mitarbeiter zuständig. Am Freitag wird er 60 Jahre alt.

Seit 1992 ist Tino Gaumnitz im Altkreis Döbeln als Leiter Rettungsdienst dafür verantwortlich, dass die Rettungswagen oder Notarzteinsatzfahrzeuge innerhalb kürzester Zeit bei kranken oder verletzten Patienten ankommen und helfen können. Im Laufe der Jahre ist sein Aufgabengebiet und die Verantwortung noch um einige weitere Bereiche angewachsen.

Von der Lackiererei in den Rettungswagen

Der Weg zum Rettungsdienst und zum Deutschen Roten Kreuz war dabei keineswegs vorgezeichnet. Tino Gaumnitz wurde vor genau 60 Jahren im Döbelner Entbindungsheim an der Nordstraße geboren. Er wuchs an der Roßweiner Straße in Döbeln auf, besuchte die Körnerplatzschule und die Russischklasse am Schlossberg, schloss am Körnerplatz die Oberschule ab und lernte im Karosseriewerk Autolackierer. Das machte ihm eigentlich auch Spaß. Doch die Dämpfe sorgten für gesundheitliche Probleme und die Entscheidung, den Beruf an den Nagel zu hängen. So begann er im März 1986 beim Deutschen Roten Kreuz und wurde Krankentransporteur, wie das damals hieß. Mittlerweile sind daraus 36 Jahre beim DRK geworden, von denen er keines missen möchte. Berufsbegleitend absolvierte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger und nach der Wende zum Rettungssanitäter. 1992 bewarb er sich schließlich um die ausgeschriebene Stelle des Leiters Rettungsdienst und konnte sich gegen zwei weitere Mitbewerber durchsetzen. Zugleich übernahm er als stellvertretender Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Döbeln Verantwortung. In dieser Funktion bereitete er die Fusion der Kreisverbände Hainichen und Döbeln vor, die 2004 vollzogen wurde. Der Zusammenschluss hat dabei gewachsene historische Gründe, denn Döbeln und Hainichen gehörten einmal als Amtshauptmannschaft zusammen. Als einer von drei Geschäftsführern verantwortet Tino Gaumnitz weiter den Rettungsdienst im Altkreis Döbeln.

Mit 55 noch mal auf der Schulbank

Seit 2016 wird der DRK-Kreisverband mit seinen 800 Mitarbeitern in Sozialstationen, Pflegeheimen, Kindergärten und im Rettungsdienst von drei hauptamtlichen Vorständen geleitet, von denen einer Tino Gaumnitz ist. Dafür setzte er sich 2017 extra noch einmal auf die Schulbank und absolvierte eine entsprechende Ausbildung samt IHK-Abschluss. „Mit 55 war ich der älteste im Seminar und es war eine ganz schöne Herausforderung, noch mal für einen neuen Abschluss und vor allem die Prüfungen zu büffeln“, sagt er.

Seit Anfang 2022 ist er nun auch Prokurist der neu gegründeten DRK-Rettungsdienst Hainichen gGmbH. Die Fahrzeuge, die Technik, die Reparaturen der Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), Krankentransportwagen (KTW) und Rettungswagen (RTW) gehen über seinen Tisch. Innerhalb der so genannten Hilfsfrist von zwölf Minuten sollte ein Rettungswagen mit entsprechend ausgebildeten Fachkräften an jedem Punkt des Kreises bei einem Notfall ankommen. Bei Bedarf kommt der Notarzt im NEF extra dazu. Diese Trennung von Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug macht den Notarzteinsatz flexibler.

Im Landkreis Mittelsachsen fahren neben dem DRK im Raum Döbeln und Hainichen auch die Johanniter in Rochlitz und die Malteser im Raum Freiberg Rettungsdienst. Der Betrieb des Rettungsdienstes wird vom Landkreis jeweils für eine Periode ausgeschrieben. Und genau diese nächste Ausschreibungsperiode mit dem DRK vorzubereiten und die Region über das Jahr 2025 oder optional 2027 weiter über den DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen mit Rettungsdienstaufgaben zu versorgen, hat sich Tino Gaumnitz als nächste große Aufgabe seines Berufslebens vorgenommen. Danach will er über den Ruhestand nachdenken, vielleicht wieder Motorrad fahren, sich um Weinkultur kümmern oder weitere Hobbys neben dem Reisen und dem Wandern suchen. Tino Gaumnitz ist Witwer und lebt privat seit vielen Jahre in einer Patchworkfamilie mit Döbelns Stadtwerbering-Chefin Grit Neumann und seinem und ihren beiden jeweils 19-jährigen Söhnen. Sein Sohn Ron ist übrigens beruflich in seine Fußstapfen getreten und lernt Gesundheits- und Krankenpfleger.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer