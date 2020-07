Ein Donnerstag in Döbeln: Drei geknackte und ein gestohlenes Auto

Döbeln

Mehrere Autos sind in Döbeln am Donnerstag in den Fokus von Kriminellen gerückt. Die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz berichtet am Freitag von drei verschiedenen Fällen.

Zunächst brachen Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr auf einem Firmengelände am Nossener Berg einen Kleintransporter auf. Aus dem Inneren griffen sie sich mehrere Werkzeuge. „Zeugen bemerkten eine silberfarbene Limousine mit Dachgepäckträgern und Döbelner Kennzeichen“, heißt es von Seiten der Polizei. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit 600 Euro, Angaben zum Stehlschaden liegen noch nicht vor.

Wenige Stunden später verschwand ein Auto, das an der Feldstraße fand. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug dort wohl gegen 8.30 Uhr ab und im Zeitraum bis 11 Uhr schlugen die Diebe offenbar zu. „Der 2011 erstmals zugelassene Wagen hat einen Zeitwert von zirka 15.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Soko ’Kfz’ des Landeskriminalamtes Sachsen“, teilt die Polizei dazu weiter mit.

Aufgebrochen wurden zwei weitere Wagen in einer Tiefgarage am Sternplatz. Die Unbekannten sollen zwischen 21.15 Uhr und 5.50 Uhr am Freitagmorgen zugeschlagen haben. „Dazu hatten die Täter Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Skoda wurde nach ersten Erkenntnissen ein mobiles Navigationsgerät gestohlen, aus dem Opel unter anderem eine Fernbedienung“, fassen die Beamten zusammen. Der Gesamtschaden soll sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

