Niederstriegis

In die Bemühungen um eine neu gestaltete Ortsmitte für die Niederstriegiser kommt Bewegung. Die Stadt hat gute Aussichten, Fördergeld zu erhalten, damit der Dorfkern entsprechend der Wünsche der Einwohner bald besser genutzt werden kann. Rund 210000 Euro kostet das Projekt, für das die Kommune 70 Prozent Förderung erhalten könnte. Dann wären noch 63000 Euro aus dem Stadtsäckel zu zahlen.

Warum geht es? Gemeint ist mit dem „Ortskern“ das Gelände rund um Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr. Dort befindet sich auch der Kindergarten der Niederstriegiser, dessen Freifläche mit einem Zaun von der Fläche abgegrenzt ist, die nun neu gestaltet werden soll. Momentan wird diese unbefestigte Fläche vor allem genutzt, um dort Pkw abzustellen. „Geplant ist, die Fläche zu befestigen, damit sie als Mehrzweckplatz für Veranstaltungen genutzt werden kann“, erklärt Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler. Er hatte die gute Nachricht von den Aussichten auf Fördergeld im jüngsten Stadtrat verkündet. Die Stadt dürfe den Antrag einreichen, und das sei in der Regel ein gutes Zeichen dafür, dass das Geld auch fließt. Die Eigenmittel sind im Haushalt eingestellt.

Ähnlich wie in Gleisberg, wo eine größere Freifläche in Kindergartennähe hergerichtet wurde, wird es auch in Niederstriegis eine Stromversorgung geben, die bei Feierlichkeiten genutzt werden kann. Auf Feuerwehrseite bekommt der Platz ein Spielgerät, geplant sind außerdem Sitzmöglichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus und Parkmöglichkeiten für den Kindergarten-Betrieb.

Schon vor längerer Zeit hatten die Niederstriegiser sich um eine Aufwertung des Platzes bemüht und dort mit Hilfe von Fördergeldern ein Spielgerät aufbauen lassen wollen. Allerdings war damals beim Einreichen des Antrages etwas schief gegangen, so dass das Projekt schließlich im Sande verlief.

Von Manuela Engelmann-Bunk