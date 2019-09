Ein Kapitel Heimatgeschichte zwischen Irrigator und Pillenbrett

Niederstriegis

Fein säuberlich stehen die kleinen Salbengefäße, verschlossen mit Lederstücken, aufgereiht im Regal. Daneben Schiffchen-Löffel, Vorratsdosen, ein Gewichtssatz aus des Apothekers Stube, Medizinflaschen. Das meiste hier hat bis vor kurzem in Peter Eberhardts heimischem Keller sein Dasein gefristet. Ans Tageslicht durften die Exponate, weil der Otzdorfer gemeinsam mit seiner Frau wieder eine neue Ausstellung unter dem Dach des Littdorfer Heimatmuseum eingerichtet hat. Nachdem ein Jahr lang seine private Bügeleisensammlung zu bestaunen war, geht es nun um die Apotheke von anno dazumal.

Die 65 Bügeleisen sind wieder im Keller verschwunden. Vielleicht wird die Ausstellung noch einmal im Döbelner Museum zu sehen sein. In den zurückliegenden Wochen sind Dagmar Nitzsche-Eberhard und ihr Mann die enge Stiege, die bis unter das Dach des Littdorfer Heimatmuseums führt, oft rauf und runter gekrabbelt – meist bei hochsommerlichen Temperaturen. Dort oben hat der Niederstriegiser Heimatverein vor einem reichlichen Jahr einen kleinen Raum für wechselnde Ausstellungen urbar gemacht.

Die neue Ausstellung zeigt zahlreiche historische Schätze. Quelle: Manuela Engelmann-Bunk

Jetzt mussten die schweren Bügeleisen wieder herunter, und die Utensilien aus dem Apothekerbedarf hinauf. Viel Kopfzerbrechen hat dem leidenschaftlichen Sammler alter Dinge dabei ein Schrank gemacht, den er auserkoren hatte, um einen Teil der Sammlerstücke attraktiv präsentieren zu können. Der Einbauschrank stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende und stand irgendwann mal in einem Bauernhaus. Das gute Stück fand sich ebenfalls in Peter Eberhardts Keller und erwies sich in seiner Gesamtheit als ein wenig zu sperrig für den engen Treppenaufgang im Heimatmuseum. Mit vereinten Kräften der Heimatvereinsmitglieder und ein wenig Handarbeit am Türrahmen konnte der Schrank seinen Bestimmungsort finden, Peter Eberhard hat ihn direkt auf dem Dachboden wieder zusammengebaut und angestrichen.

Jetzt stehen in den hübschen Regalen nicht nur dem Apotheker dienliche Aufbewahrungsgefäße verschiedenster Art, sondern auch eine alte Preisliste für Apothekerbedarf und ein ebenso altes Heilpflanzenbuch.

Das älteste Exponat aus der privaten Sammlung von Peter Eberhardt ist ein Keramikmörser aus dem Mittelalter. Besonders schön anzuschauen ist eine Wirtschaftswaage mit Jugendstilelementen. „Mörser und Waage sind von jeher Begleiter des Apothekers gewesen“, hat sich Dagmar Nitzsche-Eberhardt im Zuge der Ausstellungs-Vorbereitungen belesen. „Der Mörser wurde zur Zerkleinerung von Gewürzen und Drogen benutzt, er war ursprünglich aus Stein, später aus Bronze.“

Um seine eigene Sammlung, die sich aus ein paar in Familienbesitz befindlichen Apothekerflaschen entwickelt hat, für die Ausstellung im Heimatmuseum noch ein wenig umfangreicher zu gestalten, hat Peter Eberhardt auch Leihgaben von der Waldheimer Löwenapotheke bekommen. Eine Zäpfchengussform, eine Teemischtrommel, ein Lehr- und Nachschlagebuch oder auch Aufbewahrungsdosen verschiedenster Art. Ein Pillenbrett kann bestaunt werden, genauso wie ein Irrigator für Einläufe und Spülungen. Der stammt aus dem Paris des 19. Jahrhunderts und ist Peter Eberhardts jüngste Errungenschaft.

Eine Infundierbüchse hat ebenfalls den Weg aus seinem Keller in die Ausstellung gefunden. „Die wurden zur Herstellung von Dekokten verwendet, also für Abkochungen“, so Dagmar Nitzsche-Eberhardt. Dekokte wurden bereits in den Arzneibüchern aus dem 14. Jahrhundert als flüssige Arzneiform aufgeführt. Das erste mal urkundlich erwähnt wurde eine Apotheke in Deutschland übrigens 1241 in Trier. Das Berufsbild des Apothekers, der selbst Arzneimittel herstellte, hat sich entwickelt aus Händlern, die mit Heilpflanzen und Gewürzen auf dem Markt gestanden haben. Eine kleine Wanderapotheke mit verschiedenen Arzneigefäßen zeugen von dieser Zeit.

Etwas neueren Datum sind die alten Glasspritzen mit bedrohlich dicker Nadel oder auch ein Diabetikerbesteck, die Peter Eberhardt auch mit auf den Ausstellungstischen drapiert hat. Getrocknete Kräuter aus dem Otzdorfer Garten machen das Ambiente in der kleinen Dachkammer rund. Ob es nach dieser Ausstellung eine dritte aus seinem Fundus gibt, kann er nicht sagen. Eine Idee hat Peter Eberhardt jedenfalls schon. Doch jetzt hoffen er und die Niederstriegiser Heimatfreunde erst einmal wieder auf viele interessierte Besucher im kleinen Littdorfer Museum.

Von Manuela Engelmann-Bunk