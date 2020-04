Ein Knochenjob: Hunderte stechen den Spargel in Ostrau selbst

Ostrau

Eimerweise Spargelholten die Leute an der Schmorrener Straße, unweit der B 169, aus dem Feld. Familie Schertenleib vom gleichnamigen Spargelhof aus Pulsitz lud zum am vergangenen Wochenende zum „ Spargel stechen für Jedermann“ ein – mit Erfolg. An beiden Tagen kamen hunderte Leute, erzählt Mathias Schertenleib. Viele davon, um einmal selbst die Erfahrung des Spargel stechens zu machen. Die Erkenntnis kam recht schnell: Spargel stechen ist anstrengender als gedacht, nahezu ein Knochenjob.

Hunderte Leute kamen am Wochenende zum Spargel stechen nach Ostrau. Auf einem Feld an der B 169 holten sie eimerweise Spargel aus der Erde. Quelle: Sven Bartsch

Das Spargel stechen für Jedermann veranstalteten die Schertenleibs zum ersten Mal. Die Leute ließen sie auf ein Feld, das vorerst ausgedient hat. Umso überraschter war Mathias Schertenleib über die Masse an Spargel, die die Leute an den zwei Tagen zu Tage förderten. „Wir haben uns ehrlich gesagt, gar nicht so viel von der Anlage versprochen.“ Weil das Feld sowieso vorerst als Spargel-Domizil ausgedient hat, durften die Leute auch dort Stechen. Wer nicht weiß, wie es richtig geht, kann viel kaputt machen. „Die Anlage sah danach aus wie ein Schlachtfeld. Das haben wir aber einkalkuliert“, so Schertenleib.

Wiederholung geplant

Jeder, der zum Selber stechen vorbei kam, konnte mindestens ein Kilo Spargel mit nach Hause nehmen. Eine Mahlzeit mit dem leckeren, weißen Gold war damit zumindest gesichert. „Es waren sogar welche aus Dresden und Zwickau dabei“, staunt Mathias Schertenleib. Eine Wiederholung der Aktion soll es am Ende der Saison geben.

