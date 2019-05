Pulsitz

„Das Auf- und Abspringen während der Fahrt ist verboten. Für Unfälle, welche aus Nichtbefolgen dieser Vorschrift entstehen, lehnt die Verwaltung ausdrücklich jede Haftpflicht ab“, warnt ein Schild, das am Gartenzaun der Familie Fischer in Pulsitz hängt. Die Gefahr, dass jemand vom Zug springt, ist in diesem Fall jedoch relativ gering, handelt es sich bei den Passagieren lediglich im kleine Figuren. Davon bevölkern so einige das Miniatur-Königreich, das sich die Fischers in den Garten gesetzt haben. Am Sonnabend wurde dem zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Leben eingehaucht.

Während Wolfgang Fischer auf der einen Seite der Anlage noch einen beschädigten Gleisabschnitt austauschte, rollten auf der anderen Seite schon fleißig die Züge durch die detailverliebte Modellwelt. Und das kann mitunter eine ganz schön hypnotisierende Wirkung haben, denn an jeder Ecke ist etwas los – von der fiktiven Pulsitzer Bergbahn, die mit zwei Gondeln zwischen Boden und echter Bergstation verkehrt, über die Lok, die mit echtem Dampf und Geräuschen ihren Runden zieht, bis hin zum Leben abseits der Gleise mit Wohnhäusern, Bauernhöfen und der Feuerwehr in Aktion.

Zur Galerie Am Samstag eröffnete Familie Fischer aus Pulsitz die Saison mit dem ersten Fahrtag ihrer Gartenbahn.

Die Gartenbahn ist noch einmal am 29. Juni sowie am 17. August in Aktion zu sehen.

Von André Pitz