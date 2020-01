Ein Konzept für zwei Schulen

Döbeln

Grundschulleiterin Andrea Katzer strahlte am Donnerstagabend nach der Sondersitzung des Döbelner Stadtrates zufrieden. Für ihre Lehrerkollegen und die künftigen Schüler der Grundschule in Döbeln-Ost wird es einen schicken Schulneubau auf dem riesigen Areal an der Dresdner Straße in Döbeln-Ost geben. Die jetzige Grundschule Döbeln-Ost ist von allen Döbelner Grundschulen die mit den äußerlich schlechtesten Bedingungen. Das 1967 als Polytechnische Oberschule erbaute Plattenbaugebäude ist zu für die Grundschule mit aktuell sieben Klassen und 124 Schülern sowie 148 Hortplätzen zu groß. Der Gesamtsanierungszustand ist schlecht. Energetisch ist das Gebäude eine Katastrophe.

Für Förderschule noch ein langer Weg

Weniger glücklich sah nach der Ratssitzung Dagmar Dettke, die Schulleiterin der Förderschule auf dem Schlossberg aus. Ihre aus allen Nähten platzende Schule wird in den nächsten zehn Jahren vom Döbelner Schlossberg nach Döbeln-Ost umziehen. Entweder in die sanierte vorhandene Plattenbauschule oder auch in einen später zu errichtenden Schulneubau. Das blieb am Donnerstag noch offen. „Alles gut und schön, doch wir müssen demnach noch bis zu zehn Jahre mit unseren jetzigen Bedingungen klarkommen“, ärgert sie sich.

So geht es jetzt weiter Der Stadtrat hat am Donnerstagabend in namentlicher Abstimmung den Neubau einer Grundschule in Döbeln-Ost, die Erweiterung der Turnhalle und die Ansiedlung der Förderschule auf dem Gelände in Döbeln-Ost beschlossen. Als nächstes wird in den folgenden Wochen ein Werkstatt- und Vergabeverfahren gestartet. In diesem Verfahren sollen Ingenieurbüros Lösungsvorschläge erarbeiten, wie die Flächen für die künftig zwei eigenständigen Schulen in Döbeln-Ost am besten genutzt werden können. Das Verfahren soll zudem klären, ob im dritten Schritt eine Sanierung der alten Schule oder deren Abriss und ein Neubau für die Förderschule günstiger ist. „Im besten Fall bringt das Werkstattverfahren vier verschiedene Lösungsvorschläge von vier verschiedenen Ingenieurbüros, welche den Stadträten dann zur Entscheidung vorgelegt werden“, sagt Regina Hlozek vom Bauamt. „Wir arbeiten jetzt an einem Gesamtkonzept für den Schulstandort, damit alles Hand und Fuß hat“, so Oberbürgermeister Sven Liebhauser. 70 000 Euro werden jetzt aus dem Haushalt für das Werkstattverfahren und die Beauftragung eines Projektsteurers bereitgestellt.

Zu teuer und zu langwierig?

Nach dem Willen der Fraktionen von Wir für Döbeln, SPD/Linke/Grüne und FDP/Freie Wähler unter Federführung von Wir-für-Döbeln-Fraktionschef Dietmar Damm sollte die Lösungsfindung für beide Schulen schneller gehen. Die insgesamt neun Stadträte hatten eine kurzfristige Sondersitzung des Stadtrates beantragt und eine Grundsatzentscheidung zu dem Schulthema gefordert. Die Antragsteller wollten die alte Plattenbauschule in Ost bis 2023 für die Grundschule sanieren. Für die Förderschule sollte zeitnah an ihrem jetzigen Standort auf dem Schlossberg saniert und durch einen Anbau erweitert werden. Einen großen Schulcampus beider Schulen in Döbeln-Ost lehnten die Antragsteller zunächst ab.

Als weiteres Argument gegen die von Oberbürgermeister und Verwaltung vorgelegte große Lösung mit Grundschulneubau, Turnhallenerweiterung und Umsiedlung der Förderschule führen sie finanzielle Aspekte an.

Dietmar Damm sieht die Gefahr, dass sich die Stadt für das mindestens 20 Millionen Euro kostende Großprojekt in den nächsten zehn Jahren finanziell nackig machen müsste. Die aktuellen acht bis zehn Millionen Euro in der städtischen Rücklage gingen dafür drauf und dann wäre Döbeln irgendwann finanziell handlungsunfähig. Und was das bedeuten könnte, malte Dietmar Damm in düsteren Farben aus, als er an das Haushaltssicherungskonzept 2004 erinnerte, als in Döbeln über höherer Grundsteuern, Gewerbesteuern, Streichung der Theaterzuschüsse, die Streichung der freuen Parkstunde und sogar über den Verkauf von Anteilen an den Stadtwerken nachgedacht werden musste.

Gesamtkonzept und zügiger Start

Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) tat das als Schwarzmalerei ab. „Wir verfolgen das gleiche Ziel und wollen für beide Schulen die Bedingungen verbessern. Doch wir legen ein Gesamtkonzept vor, können zügig beginnen und in den weiteren Schritten immer noch nachjustieren.“ Bauamtsleiter Erik Brendler legte dann detaillierte Analysen zur Schlossbergschule vor. Das Fazit. Ein angemessene Turnhalle für die Förderschule und ein Anbau, der die aktuell fehlenden 900 Quadratmeter Unterrichtsräume bietet, passen nicht auf das Grundstück. Auf dem Schlossberg hat die Förderschule langfristig also keine Zukunft.

Kommentar: Taktisches Spiel gewonnen Diese Entscheidung zum Schulstandort Döbeln-Ost war überfällig, wenngleich das Prozedere mit der eilig anberaumten Sondersitzung gleich zu Jahresbeginn für die Antragsteller nach hinten los ging. Im Hauptausschuss im November waren sich die dort vertretenen Fraktionsspitzen nicht einig geworden. Oberbürgermeister Sven Liebhauser hatte bei dem Schulthema, das für ihn auch Wahlkampfthema war, aufs Tempo gedrückt und dem Hauptausschuss eine Beschlussvorlage präsentiert, wie sich die Rathausverwaltung ein Gesamtkonzept für die sanierungsbedürftige Grundschule Ost und die aus allen Nähten platzende Förderschule auf dem riesigen stadteigenen Gelände in Döbeln-Ost vorstellt. In den zuständigen Ministerialebenen in Dresden hatte sich der frühere Landtagsabgeordnete zuvor schon bestätigen lassen, dass man auch im Bildungsministerium diesen Weg für gangbar hält. Doch die Beschlussvorlage wurde vom Hauptausschuss zurückgestellt. So konnte Sven Liebhauser sie im Dezember nicht dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen. Er erörterte sie stattdessen für alle Stadträte in seiner Bürgermeisterinformation an die Räte und provozierte damit wahrscheinlich den Antrag der anderen Fraktionen zu einer thematischen Sondersitzung. Die setzte er prompt und wunschgemäß sofort nach dem Jahreswechsel an. Das sieht ein bisschen nach Überrumplungstaktik aus und war hoch gepokert. Doch die Verwaltung war mit schlüssigen Darstellungen der Pläne gut vorbereitet und so ging die namentliche Abstimmung sehr klar für den neuen Schulcampus in Döbeln-Ost aus. Jetzt kommt der große Plan damit unumkehrbar in Bewegung. Langfristig wird die große Neubaulösung in Döbeln-Ost sicher auch die zukunftsträchtigere sein, als das ewige Herumdoktern an zwei alten Schulgebäuden.

