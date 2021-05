Ein Laster voll Geschichte(n) – Waldheim verkauft roten W50

Waldheim

Von diesem Laster gibt es sogar ein Bild. Der Harthaer Künstler Gerhard „Vinnie“ Dörner hat das LF 16 der Waldheimer Feuerwehr gemalt. Dieses Gemälde hängt in der Fahrzeughalle des Gerätehauses. „Das muss mal nach einem Hochwasser gewesen sein. Die Kameraden wollten ein abnehmbares Bild“, erinnert sich Gerhard Dörner. Denn zuvor gab es ein Wandgemälde vom W50.

Der Waldheimer Feuerwehr-W50 Quelle: Dirk Wurzel

Diesen möchte die Stadt jetzt gerne verkaufen und preist ihn auf ihrer Homepage im Internet an. Aber war der Oldie nicht eigentlich für die Jugendfeuerwehr als Übungsauto gedacht? Zumindest berichtete lvz.de darüber im November 2015. „Das war damals eine gute Idee. Aber wir haben nicht mehr den Platz bei der Feuerwehr, um für einen Oldtimer für die Jugendfeuerwehr vorzuhalten“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Er hörte übrigens bei der Nachfrage von lvz.de zum ersten Mal . Und auch bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die er dazu fragte und die mit dem Feuerwehrwesen zu tun haben, konnte er dazu nichts erfahren. Allerdings kamen diese erst nach 2015 ins Amt.

Mit diesem Schalter schaltet man das „Tatütata“ an. Quelle: Dirk Wurzel

Steffen Ernst verbindet mit dem Lf16 übrigens persönliche Erinnerungen. Denn er ist dort wahrscheinlich auch mal mitgefahren, war er doch in jungen Jahren selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr. Bis sich die Interessen änderten und zu anderen Freizeitbeschäftigungen führten. Die Waldheimer Wehr bekam den W50 im Jahr 1969. Es ist ein sogenanntes Null-Serienfahrzeug. Im Lastwagenbau der DDR löste der W 50 bereits 1965 den Langhauber S 4000 ab. Ab 1969 gab es den Laster auch als Löschfahrzeug und eines der ersten dieser Art bekam die Feuerwehr Waldheim. Und absolvierte dort bis 1999 etwa 500 Einsätze, ist 20 434 Kilometer gelaufen. Er diente den Kameraden nicht nur als Transportmittel zu den Einsatzorten, sondern bot sogar Deckung bei einem sehr spektakulären und gefährlichen Einsatz. Als vor etwa 30 Jahren die Kohlebunker der Papierfabrik in Kriebethal brannten, brachten sich die Kameraden bei Kohlenstaub-Explosionen hinter dem W 50 vor umherfliegenden Kohlestücken in Sicherheit. Der Laster bekam damals auch ein paar Blessuren ab.

Viele Kilometer hat der W50 noch nicht runter. Quelle: Dirk Wurzel

Diese ganze Historie kauft derjenige mit, dessen Angebot den Zuschlag bekommt. Bis zum 31. Mai können Interessierte Angebote bei der Stadt Waldheim einreichen. Diese hat auf ihrer Internetseite auch ein Datenblatt zum Fahrzeug veröffentlicht. Der Käufer mit dem besten Angebot und dem plausibelsten Konzept, wie er das einmalige Fahrzeug erhalten will, erhält den Zuschlag zum Kauf. Die Stadt fände es gut, wenn sich der Käufer bereit erklärt, mit dem W50 Veranstaltungen der Waldheimer Feuerwehr gelegentlich zu besuchen.

125 PS leistet der Vierzylinder-Dieselmotor des LF 16. Viel gelaufen ist er nicht. Das Öl ist frisch gewechselt und die Zentrifuge gereinigt. Angeschmissen haben die Kameraden den W50 zuletzt am 22. Februar. Übrigens steht W50 für Werdau 50 Dezitonnen, gibt also Produktionsort und Zuladung an.

Von Dirk Wurzel