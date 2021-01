Ein Leben für den Tierschutz

Leisnig

Rosi Pfumfel und der Tierschutz – das ist ein enggeknüpftes Band. Ihr halbes Leben schon widmete sich die Leisnigerin dem Schutz der Tiere. Am Sonnabend feierte Rosi Pfumfel ihren 75. Geburtstag. Im kleinen Kreis. Zuhause. Ganz gemütlich.

Vor 75 Jahren in Leisnig geboren, verschlug es sie auch nie woanders hin. „Ich war schon immer hier. Und ich will auch nicht weg“, sagt sie. Sie mag die Natur, am liebsten den Wald. Und den hat sie quasi vor der Haustür. Schaut sie aus dem Fenster, sieht sie Bäume. Wenn der Herbst einbricht, geht ihr das Herz auf. Es ist ihre liebste Jahreszeit. „Dann riecht es so gemütlich und Ruhe kehrt ein“, sagt Rosi Pfumfel.

Einer der größten Vereine

Ruhe, davon hat sie gerade mehr als üblich. Gesundheitlich angeschlagen verordneten ihr die Ärzte eine Zwangspause. Sich daran zu halten, fiel ihr anfangs schwerer. Mittlerweile geht es. Rosi Pfumfel wohnt auf dem Areal des Tierheims in Leisnig. Die Verbindung ist allein durch die räumlichen Gegebenheiten immer da. Das wäre sie aber auch so. Denn Rosi Pfumfels Herz schlägt für den Tierschutz und ganz besonders für ihr Tierheim.

Vor 34 Jahren begann diese große Liebe. Das war 1987. „Quasi mein halbes Leben“, sagt sie. Drei Jahre später gründete sie den Verein, der mittlerweile zu den größten in Sachsen gehört. Mehr als 500 Mitglieder machen den Verein aus. Das Herz aber, das ist Rosi Pfumfel gemeinsam mit ihren Mitstreitern im Leisniger Tierheim. Darunter ihre Tochter Silke. Auch wenn Rosi Pfumfel sich ein Stück weit zurücknimmt – ohne geht es dann doch nicht. „Ich kümmere mich weiter um all die organisatorischen Angelegenheiten, die im Verein anfallen.“ Darunter auch alle Erbschaftsangelegenheiten. Also wenn jemand stirbt, und der Verein als Erbe Hinterlassenschaften bekommt. Das ist Geld, manchmal Grundstücke, auch Häuser. Das ist für den Verein überlebenswichtig. „Ohne würde es nicht gehen“, sagt Rosi Pfumfel.

Kräftezehrende Arbeit

Die Arbeit im Tierschutz erfüllt die 75-Jährige. Tat es immer. Trotzdem ist es oft auch kräftezehrend. Es gibt immer wieder Rückschläge. „Und es gibt schlimme Menschen. Das Tierleid, das ich oft sehen musste, das tut weh“, sagt sie.

Während sie am Kaffeetisch sitzt, streift Kaminski durch die Küche. Der schwarze Kater ist gerade erst eingezogen. „Ein älteres Tier. Und der neue Mann an meiner Seite“, sagt sie. Den Namen – Kaminski – wählte Rosi Pfumfel nach einer Rolle in ihrer liebsten Serie aus. Die 75-Jährige hat auch zuhause immer Tiere um sich herum. „Es ist schwerer, schon ältere Tiere zu vermitteln. Die gewöhnt man nicht mehr so leicht an ein neues Zuhause. Und die meisten Menschen suchen sich natürlich lieber kleine Kätzchen aus. Also nehme ich die älteren Damen und Herren. So wie Kaminski.“

Familiensache

Den Kaffee zum Kuchen trank sie mit ihren Töchtern. Größer feiern ging wegen der Corona-Regeln nicht. „Vielleicht im Sommer“, sagt sie. Dann am liebsten mit der ganzen Familie. Und die ist groß. Fünf Enkel und vier Urenkel gehören dazu. Mit Tochter Silke ist sie seit jeher das Gesicht des Tierschutzes in Leisnig. Erst hielt sie ihrer Mutter den Rücken frei, heute ist es umgekehrt. Aber schon immer kämpfen sie gemeinsam für diese eine Sache: Tieren helfen.

Von Stephanie Helm