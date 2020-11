Döbeln

„Was wünschst du dir zu Weihnachten“, fragt der Vater seinen Sohn. „Ich wünsche mir, dass du immer so bleibst, wie du jetzt bist.“ Dieser Satz sagt für Michael Köste sehr viel darüber aus, wie der Vater vorher war. Bei einer gemeinsamen Wanderung der Zwischenstopp-Gruppe fanden Vater und Sohn auf diese Weise zueinander. Der 40-Jährige war da schon auf gutem Weg, ein guter Vater für seinen Jungen zu werden.

Michael Köste (51) betreut als Ergotherapeut die acht bis neun Männer zwischen 18 und 50 Jahren im Projekt „ Zwischenstopp“ in Bockelwitz. Und auch er hat einen Weihnachtswunsch für seine Jungs: Einen Kleinbus, der ihnen in der Gruppe ein paar mehr Möglichkeiten der Lebensgestaltung bietet. Dafür bitten wir Sie, liebe Leser, in diesem Jahr bei unserer Aktion Licht im Advent um Unterstützung.

Erwachsene Männer – Teenager im Kopf

Michael Köstes Jungs haben alle eine Geschichte, die mit Alkohol und Drogen zu tun hat und die oft zutiefst bewegt, weil sie Familien schwer belastet. Durch sehr frühen Kontakt mit Drogen stehen oft ausgewachsene Männer vor ihm, die im Kopf auf Teenagerniveau geblieben sind. Dazu hilflose Eltern, die nicht weiter wissen, aber ihr erwachsenes Kind auch nicht aufgeben wollen. Doch im „ Zwischenstopp“ geht es nicht um Mitleid, sondern um Auswege aus der Sucht in ein neues Leben ohne Drogen und Alkohol. Die Männer kommen aus dem qualifizierten Entzug im Krankenhaus Hochweitzschen. In den drei Wochen dort haben sie sich entschieden, dass sie dieses suchtbestimmte Leben hinter sich lassen wollen. Es ist ein langer Weg.

Therapeut Michael Köste hofft auf Unterstützung für seine „Jungs“ im Zwischenstopp in Bockelwitz. Ein Kleinbus soll im Alltag der Wohngruppe helfen. Quelle: Sven Bartsch

Überdurchschnittliche Erfolgsquote

Der „ Zwischenstopp“ ist eine Auffangstation auf dem Weg zu einer Langzeittherapie. Oft braucht es mehrere Anläufe. Denn wer nach der Entgiftung in sein altes Umfeld zurückkehrt, ist meist schnell wieder im verhängnisvollen Kreislauf. Drehtüreffekt nennen das die Psychologen. Zwischenstopp will dafür die Hintertür sein. Die Erfolgsquote des Projektes liegt bei überdurchschnittlichen 60 bis 70 Prozent. Die Männer im Zwischenstopp haben für sich klar entschieden, ein trockenes und cleanes Leben führen zu wollen und vor allem haben sie das glaubhaft machen müssen. Denn die Plätze sind rar und die Regeln klar.

Klare Strukturen, klare Regeln

Im Zwischenstopp lernen die Männer wieder eine Tagesstruktur. Sie leben in einer Wohngemeinschaft, planen gemeinsam Einkäufe und das gemeinsame Essenkochen, gehen vier Tage die Woche für knapp 15 Stunden in der Döbelner Möbelbörse arbeiten. Zu ihrem Leben gehören aber auch Hofarbeiten, Suchtberatung sowie handwerkliche kreative Arbeiten in der Ergotherapie, tägliche Atemkontrollen auf Alkoholgeruch und Drogentests. „Insgesamt geht es darum, den Männern zu zeigen, dass es außer Fernsehen noch so vieles gibt, was Freude bereiten kann. Das geht ja allen Menschen so. Wir entscheiden, ob wir nach der Arbeit noch in die Volkshochschule, zum Fußballverein, zum Schach oder ins Fitnessstudio gehen“, sagt Michael Köste. Als ehrenamtlicher Fußballtrainer im Jugendbereich weiß er selbst sehr gut, dass das beste Mittel gegen Suchtgefahren eine sinnstiftende Freizeitgestaltung ist.

Nachmittags fährt der letzte Bus

Die Abgeschiedenheit des Hofes ist zum einen ein Vorteil. Weit und breit kein Geschäft und keine Tankstelle, um etwa im Suchtdruck Alkohol zu besorgen. Morgens um 7.47 Uhr fahren die Männer im Bus über Leisnig zur Arbeit nach Döbeln. Am frühen Nachmittag geht es per Bus zurück. Doch der letzte Bus von Leisnig nach Bockelwitz fährt in der Schulzeit um 17.12 Uhr, in den Ferien um 15.12 Uhr und am Wochenende gar nicht. Das heißt, jegliche Aktivitäten sinnvoller Freizeitgestaltung, Arztbesuche, Einkäufe in der Gruppe oder im Sommer das Baden im Leisniger Freibad sind nach 15 Uhr nicht drin.

Deshalb soll unser „Licht im Advent“ dem Zwischenstopp einen wichtigen Spendenanteil für die Anschaffung eines Kleinbusses einbringen.

Von Thomas Sparrer