So spenden Sie: Füllen Sie einen Überweisungsschein aus. Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion, Verwendungszweck: „Hilfe für Ute Friedrich“. Sie tragen bitte Ihren Betrag ein, den Sie spenden möchten, und überweisen diesen an: IBAN: DE 7886 0554 6203 9102 3330, BIC: SOLADES1DLN.

Spendenbescheinigung: Bis 200 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt.

Für Spenden ab 200,01 Euro erhalten Sie von unserem Partnerverein, der Diakonie Döbeln eine Spendenbestätigung. Achtung: Dazu bitte Ihren vollständigen Namen und die Anschrift auf dem Überweisungsschein eintragen.

Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Daher bitte auf den Überweisungsschein ihren Namen und ihre Adresse eintragen. Sollten Sie das nicht wünschen, dann tragen Sie bitte auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der Email: lesermarkt@lvz.de widersprechen.

Spendenübergabe: Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht vom 27. November bis zum 19. Dezember 2021. Der Gesamtbetrag an Spenden kommt anschließend unserem Hilfsprojekt zugute. Wir berichten regelmäßig auf lvz.de über die Spendenaktion. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt wird, so geht das übrige Geld an unseren Projekt-Partnerverein.