Ein Ortschaftsrat für Jahna-Pulsitz?

Jahna

Ralf Vogt sitzt für die Freie nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung im Gemeinderat von Ostrau. Und das schon seit 2009. Dort engagiert er sich seit jeher auch für Jahna, Pulsitz, Binnewitz und Clanzschwitz. Er hat das Ohr an der Masse, ist als Anwohner selbst oft genug von den unterschiedlichsten Sachverhalten betroffen. Er scheut sich nicht davor, auch mal kritisch zu hinterfragen. Jetzt macht sich der Jahnaer für einen Ortschaftsrat stark. Mit dem sollen eben jene Ortsteile, die bis Anfang der 90er Jahre zur eigenständigen Gemeinde Jahna-Pulsitz gehörten ehe sie nach Ostrau eingegliedert wurden, fortan besser vertreten werden.

Drei Ortschaftsräte schon etabliert

Drei Ortschaftsräte haben seit Jahren schon ihren festen Platz: Kiebitz, Noschkowitz und Schrebitz sind mit ihren jeweiligen Ortsvorstehern zu jeder Ratssitzung dabei. Sie berichten, was sie in ihren Ortschaften umtreibt, welche Probleme es gibt oder aber auch, wo es keine mehr gibt. Die Ortsvorsteher sind längst fester Bestandteil des Gremiums. Auf jeder Tagesordnung findet sich der Punkt „Berichte der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher“. Und auch sonst ist die Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Ortschaftsräten ein enges Miteinander. Während diese drei Ortschaftsräte seit ihrer Eingemeindung im Jahr 1999 bestehen, sah man in Jahna-Pulsitz damals keine Notwendigkeit, einen eigenen Ortschaftsrat zu gründen.

Hemmschwelle für Bürger niedriger

Schon lange trägt Ralf Vogt die Idee mit sich herum. Zwar seien die Ortsteile durch ihn und Bernd Sonntag als Mitglieder im Gemeinderat gut vertreten, doch Ralf Vogt würde die Verantwortung gern auf breitere Schultern verteilen. Er verspricht sich von einem Ortschaftsrat auch eine niedrigere Hemmschwelle für die Bürger, sich einzubringen. So sei die Hemmschwelle, in den Gemeinderat nach Ostrau zu kommen vielleicht größer, als die Probleme direkt vor der Haustür zur Sprache bringen zu können.

Gemeindegebiet wird immer größer

Zumindest hat man damit in Schrebitz, Kiebitz und Noschkowitz schon gute Erfahrungen gemacht. „Eine Bürgervertretung ist auf diese Weise wesentlich besser gewährleistet“, ist sich Ralf Vogt sicher. „Ein Ortschaftsrat hat auch bestimmte Rechte wie Anhörungsrecht oder Vorschlagsrecht. Die Ortschaft ist so einfach besser vertreten.“ Dass aus der Idee jetzt etwas Handfestes werden soll, hat nicht zuletzt mit der Fusion von Ostrau und Zschaitz-Ottewig zu tun. „Das Gemeindegebiet wird immer größer“, sagt Ralf Vogt.

Im Zuge der Gemeindefusion wird es ab dem 1. Januar 2023 einen Zschaitzer Ortschaftsrat geben. Der geht aus dem bisherigen Gemeinderat hervor. Das ist in der Fusionsvereinbarung so geregelt. Wollen die Jahnaer, Pulsitzer, Binnewitzer und Clanzschwitzer nun ebenfalls einen Ortschaftsrat gründen, ist das Prozedere ein anderes. „Dann müsste die Hauptsatzung der Gemeinde zunächst entsprechend geändert werden, in der das Ortsrecht und unter anderem die Anzahl der Ortschaftsräte geregelt ist“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling. „Das wäre erst in Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2024 möglich. Dann werden die Gemeinderäte und eben auch die Ortschaftsräte neu gewählt.“ Ralf Vogt hofft bis dahin, dass sich Bürger aus Jahna, Pulsitz, Binnewitz und Clanzschwitz finden, die Interesse haben, sich in einem Ortschaftsrat zu engagieren.

Mehr Arbeit für Gemeindeverwaltung

Der Bürgermeister steht der Gründung eines Ortschaftsrates von Jahna-Pulsitz aufgeschlossen gegenüber. Auch, wenn das für ihn und seine Verwaltung mehr Arbeit bedeuten würde. „Das geht beim Aufwand für die Wahlen los und hört mit den regelmäßigen Sitzungsdiensten nicht auf“, so das Gemeindeoberhaupt. Für einen Ortschaftsrat spricht laut Schilling die direkte Nähe zum Bürger. „Während in Gemeinderatssitzungen kaum ein Bürger kommt, werden die Sitzungen der Ortschaftsräte gut besucht. Da werden eventuelle Missstände direkt benannt. Das nervt zwar manchmal ein wenig, aber grundsätzlich kann man manche Probleme gleich sehr schnell beheben, wenn man sie als Verwaltung gesagt bekommt.“

Neue Horizonte für Anwohner

Dem Bürger könne so direkt vor Ort erklärt werden, was in der Gemeinde gerade passiert und warum der Gemeinderat manche Entscheidung getroffen hat. „Das öffnet auch den Anwohnern der Ortschaften neue Horizonte und schafft in der Regel Verständnis dafür, dass wir die Entwicklung der gesamten Gemeinde im Blick haben und nicht nur die Themen einer einzelnen Ortschaft.“ Wenn man Hintergründe zur Haushaltssituation, zu politischen Entwicklungen oder zu bestimmten Förderprogrammen verständlich erläutert, sind die Leute auch aufgeschlossen dafür, sagt der Bürgermeister.

Und noch einen Vorteil haben die Ortschaftsräte: „Da in den Ortschaftsräten oft auch Gemeinderäte in Doppelfunktion sitzen, erleichtert das nach meiner Auffassung die Gemeinderatsarbeit. Die Themen sind dann besser präsent und müssen nicht in unzähligen Ausschuss-Sitzungen mehrfach behandelt und zerredet werden.“

Von Stephanie Helm