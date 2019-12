Ein Panda fürs Waldheimer Ordnungsamt

Waldheim

Zum Knöllchenschreiben können die Mitarbeiter des Waldheimer Ordnungsamtes jetzt mit dem Fiat fahren. 15 Firmen haben zusammengelegt und der Stadtverwaltung Waldheim einen Panda spendiert. Deren Logos zieren den italienischen Flitzer, der so wie der sprichwörtliche bunte Hund aussieht.

Strafzettel an Falschparker in Reinsdorf zu verteilen ist aber nur eine Einsatzmöglichkeit für den neuen Panda des Ordnungsamtes. Denn das hat noch mehr zu tun, wie Sachgebietsleiterin Christin Rost sagt. „Wir hatten neulich eine verwirrte Person und waren erster Ansprechpartner.“ Oder Gegenstände liegen auf einer Straße, oder jemand hat Müll an den Straßenrand geschmissen – die Waldheimer Ordnungsamtsmitarbeiter machen deutlich mehr, als Knöllchen zu schreiben. Und nicht alles ist fußläufig erreichbar, die Stadt hat bekanntermaßen 16 Ortsteile.

„Da sind 1000 kleine Dinge zu erledigen. Manchmal müssen wir auch ein Fund-Tier ins Tierheim schaffen. Das Ordnungsamt war beim Thema Auto immer benachteiligt“, sagt Michael Wittig, Leiter des Bauordnungsamtes in der Waldheimer Stadtverwaltung. Vor der Übergabe ans Ordnungsamt scherzte er noch, dass der Fiat ein Elektrofahrzeug sei, das keinen Motor habe. Auf den Einwand, dass der Panda einen Auspuff hat, antwortete Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) schlagfertig: „Der ist für die Sirocco-Heizung“. Tatsächlich hat der Fiat aber einen Ottomotor und kommt dadurch auch bis in die entlegensten Ortsteile. Den Sponsoren, darunter welche aus Roßwein und Döbeln, gab der Bürgermeister nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen aus.

Von Dirk Wurzel