Ein „Sehr gut“ für den neuen Niederstriegiser Kirchenschmuck

Roßwein

Zum Erntedankfest am Sonntag in der Niederstriegiser Kirche gibt es eine ganz besondere Gabe. Das Gotteshaus erhält neue Paramente, also Textilien, die den Kirchenraum schmücken. Es sind in diesem Fall ganz besondere Tücher. Sie stammen nicht aus einer der Werkstätten, die sich auf die Herstellung solcher Textilien spezialisiert haben. Die neuen Niederstriegiser Paramente hat die Roßweinerin Jördis Senf gefertigt, die gemeinsam mit ihrer Familie in Roßwein auch die kleine Flachweberei „Hannes feine Manufaktur“ betreibt. Die junge Textildesign-Studentin fertigte das Set aus drei zusammengehörenden Paramenten im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an.

Kirche benötigt neue Paramente in Grün

Am Sonntag übergibt Jördis Senf ihre Gobelin-Weberei in der Niederstriegiser Kirche. Quelle: Sven Bartsch

Anzeige

Am vierten Adventswochenende im vergangenen Jahr besuchte Pfarrer Heiko Jadatz die kleine Manufaktur in Roßwein, als diese sich an der Aktion „Offenes Atelier“ beteiligte. Im Gespräch kam heraus, dass die Kirche neue Textilien benötigt. Grüne, denn die werden am häufigsten verwendet. Die liturgischen Farben sind Weiß, Rot, Violett, Grün und Schwarz und stehen für verschiedene Zeiten im Kirchenjahr.

Weitere LVZ+ Artikel

„Ich habe damals mehr im Spaß gesagt, dass ich das ja als Bachelorarbeit machen könnte“, lacht Jördis Senf. Aus der Flachserei wurde schnell eine konkrete Kooperation zwischen der Kirchgemeinde und der Hochschule für angewandte Kunst in Schneeberg, an der Jördis Senf studiert. 2000 Euro sind für die neuen Paramente von der Kirchgemeinde an die Hochschule gezahlt worden, das sind nur die Materialkosten. Normalerweise sind allein für einen großen Altarschmuck zwischen 3000 und 4000 Euro aufzuwenden.

Vier Wochen am Webstuhl, ein halbes Jahr Beschäftigung

Die 22-Jährige hat sich für den Auftrag die alte Technik der Gobelin-Weberei angeeignet. Diese sehr alte Technik der Bildweberei zu lernen, sei sowieso ihr Ziel gewesen. „Ausgereizt habe ich sie für diese Arbeit nicht.“ Am heimischen Webstuhl arbeitet Jördis Senf drei Wochen allein am großen Tuch für den Altar. Die beiden kleineren für das Lesepult und die Kanzel webt sie in einer Woche. Insgesamt hat sich Jördis Senf ein halbes Jahr intensiv mit der gesamten Thematik beschäftigt. Denn vor dem aufwändigen Weben stand ein nicht minder aufwändiger kreativer Prozess. Drei Gestaltungskonzepte entwickelte die junge Frau im Vorfeld. Denn bis auf die Farben der Paramente war sie völlig frei, was deren Aussehen anging.

Einen Monat lang hat Jördis Senf an ihrem Webstuhl in der heimischen „Hannes feine Manufaktur“ in Roßwein an den Paramenten gearbeitet. Quelle: Sven Bartsch

Und ihre Paramente sind anders als traditionell. Die junge Textildesignerin verzichtet komplett auf die sonst oft verwendeten pflanzlichen Symbole, Kränze oder Kelche, sondern beschränkt sich auf grafische Elemente. Mit ihrer Arbeit schlägt Jördis Senf den Bogen zwischen Klassizismus und Moderne. Intensiv hat sie sich mit der Niederstriegiser Kirche beschäftigt, die im klassizistischen Stil erbaut ist. Der Klassizismus war eine Inspirationsquelle. Hell und freundlich wie die Kirche ist ihr neuer Schmuck gestaltet, der dennoch auch ihren dörflichen Charakter widerspiegelt.

Ausstellung zeigt Entstehungsgeschichte des neuen Schmucks

Auf den ersten Blick erinnern die Paramente an eine Felder-Landschaft aus der Vogelperspektive. Die Natur, das Wachstum ist das Thema. Mit verschiedenen Farbnuancen stellt die Roßweinerin die Entwicklung von der Knospe bis zum saftigen grünen Blatt dar. Jördis Senf hat sehr lange getüftelt an diesem Entwurf, der dem Betrachter die Freiheit der Interpretation lassen soll und auch jene Besuchern der Kirche ansprechen soll, die keine direkte Verbindung zum Glauben haben.

Dass sie mit ihrer Bachelorarbeit für die Kirchgemeinde arbeiten konnte, in der sie selbst groß geworden ist, ist für Jördis Senf besonders schön. Am Sonntag übergibt sie die Arbeit, für die sie übrigens die Note „Sehr gut“ bekommen hat, an den Kirchenvorstand. Im Gepäck hat sie außerdem eine kleine Ausstellung zur Entstehungsgeschichte der neuen Niederstriegiser Paramente.

Von Manuela Engelmann-Bunk