Jenny Leisker will einen Ort, an dem sich Kinder und Jugendliche treffen können. So was fehlt in Ostrau. Doch statt nur zu meckern und zu fordern, macht sie sich Gedanken und stellt ein Konzept auf die Beine. Bürgermeister und Gemeinderäte zieht sie damit in Nullkommanix in ihren Bann.