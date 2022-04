Ein Tag als Elektronikerin und Gerüstbauerin – „Girls'Day“ in Döbeln und Roßwein

Döbeln/Roßwein

Jana Alberts hat ihre Ausbildung bei der Partzsch Unternehmensgruppe schon fertig. Die 31-Jährige arbeitet als Elektronikerin, möchte schon bald ihren Industriemeister machen. Sie war damals die erste, die sich in dem Döbelner Unternehmen zur Elektronikerin ausbilden ließ. Am Donnerstag stand sie sechs Mädchen Rede und Antwort. Wie ist es, als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten? Jana Alberts wusste davon aus erster Hand zu berichten. Eine der neugierigen Mädels war ihre Tochter. Die elfjährige Katia brachte gleich noch ihre Freundin Jessica Walther mit zum „Girls’Day“. Beide besuchen die fünfte Klasse des Lessing-Gymnasiums in Döbeln. Für ihre Tochter kann sich Jana Alberts den Job als Elektronikerin gut vorstellen. „Aber ich rede ihr da nicht rein. Wenn sie etwas anderes machen möchte, ist das natürlich auch in Ordnung“, so die 31-Jährige.

Jana Alberts zeigt den Mädels, wie Spulen in die Nutöffnungen eines Blechpaketes eingelegt werden. Quelle: Sven Bartsch

Katia, ihre Freundin und vier Mädchen vom Rochlitzer Gymnasium bekamen zum „Girls’Day“ einen Einblick in den Beruf als Elektronikerin. Und das nicht nur theoretisch, sondern mit ganz viel Praxis verbunden. Danilo Grießbach ist Ausbildungsleiter für die Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik. Er zeigte den Mädels, wie Spulen in die Nutöffnungen eines Blechpaketes eingelegt werden. „So bekommen die Mädchen ein Feeling für das Material und können ganz bewusst mit ihren Händen arbeiten“, erklärt er. Er hofft, einige von ihnen in ein paar Jahren als Auszubildende im Unternehmen begrüßen zu können.

Physik zum Anfassen: Einmal mit den eigenen Händen ausprobieren, was man als Elektronikerin so lernt. Quelle: Sven Bartsch

Dass Elektroniker und Elektronikerinnen nicht vom Himmel fallen, weiß auch Mandy Hagemann. Sie ist für den Bereich Ausbildung und Recruiting zuständig. „In diesem Jahr sind noch Plätze für die Ausbildung als Industriekauffrau beziehungsweise -mann, aber auch als Elektroniker und Elektronikerin“, sagt sie. Um dem Nachwuchs die Ausbildung so praktisch wie möglich zu gestalten, stellte sich die Partzsch Unternehmensgruppe in den vergangenen Jahren besser auf. Eine Lernwerkstatt, mitten im Geschehen, bietet Platz und Raum, um von der Pike auf zu lernen. Erst vor wenigen Monaten wurde zudem das Labor eingeweiht. Dort lernen die Auszubildenden, wie man Schaltpläne vom Papier in die Realität bringt. Und das hat vor allem was mit einer Menge Kabeln zu tun.

Sechs Mädchen schauten sich zum „Girls’Day“ bei der Partzsch Unternehmensgruppe um. Quelle: Sven Bartsch

Beim „Girls’Day“ ist die Partzsch Unternehmensgruppe zum ersten Mal dabei. „Auf den Ausbildungsmessen laufen die Mädchen meistens an uns vorbei. Sie steuern dann eher den Friseur an, manche auch die Polizei. Uns haben die wenigsten auf dem Schirm“, weiß Mandy Hagemann. Dabei gibt es im Unternehmen genügend Beispiele dafür, dass Frauen sehr wohl ihren Platz bei Partzsch haben. Die sechs Mädchen durften einigen von ihnen zum Abschluss des Tages Löcher in den Bauch fragen. So erfuhren sie aus erster Hand, was alles möglich ist. Denn für die Mädels war es das erste Mal überhaupt, dass sie in einen Betrieb hineinschnuppern konnten. Weg von der Schulbank, rein in die Arbeitswelt.

Drohneneinsatz und VR-Brillen

Zum ersten Mal war auch die Roßweiner Gemeinhardt Service GmbH beim „Girls’Day“ dabei. Die Idee dazu kam von Alexandra Weiß. Die damals 16-Jährige begann im August 2019 als erste weibliche Gerüstbauerauszubildende Sachsens in Roßwein ihre Lehre. „Ich bin fürs Büro nicht geschaffen, ich muss raus an die frische Luft“, sagte sie sich damals. Von ihr kam schließlich auch die Idee, als Unternehmen beim „Girls’Day“ teilzunehmen. „So können andere Mädels auch mal in meinen Beruf reinschnuppern und ihn vielleicht dann auch für sich entdecken. Wer mich mal gesehen hat, kann sich eventuell nicht vorstellen, dass ich Gerüstbauerin bin. Ich mir anfangs auch nicht“, erzählt Akexandra Weiß.

Geboten wurden den Mädchen am Donnerstag eine Menge: Sie entdeckten den Gerüstpark, probierten die Vermessung mit Drohnen und die anschließende Umsetzung in ein 3D-Modell am Computer aus. Damit wollte das Unternehmen zeigen, wie abwechslungsreich der Spezialgerüstbau sein kann – vom Drohneneinsatz über die virtuelle Planung mit VR-Brillen bis hin zum Einsatz von Exoskeletten und Tablets.

„Wir machen keine Schicki-Micki-Geschichte“

„Mit der Teilnahme am Girls‘Day wollen wir unseren hoffentlich zukünftigen weiblichen Azubis unser Unternehmen zeigen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Gemeinhardt Service GmbH, Dirk Eckart. „Natürlich kann die Kleidung der Mädels auch mal schmutzig werden“, ergänzt Mit-Geschäftsführer Walter Stuber. „Aber die Arbeitskleidung wird bei uns natürlich komplett gestellt. Wichtig ist für uns zu vermitteln, dass das, was wir machen, keine Schicki-Micki-Geschichte ist, sondern bei uns spielt sich das ganz normale Leben ab. Und da macht es keinen Unterschied, ob es Jungs oder Mädels sind.“

Das ist der „Girls’Day“ Der „Girls’Day“ ist ein bundesweites Projekt zur Berufs- und Studienorientierung von Mädchen. Am alljährlichen Aktionstag lernen Schülerinnen Berufe oder Studienfächer kennen, in denen der Frauenanteil unter 40 Prozent liegt. Angesprochen sind Mädchen ab der Klasse 5. Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland öffnen am „Girls’Day“ ihre Türen für Schülerinnen, um ihnen Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik vorzustellen. Oder sie begegnen weiblichen Vorbildern in Führungspositionen aus Wirtschaft und Politik. Seit dem Start im Jahr 2001 haben Unternehmen und Institutionen insgesamt mehr als 150.000 Veranstaltungen mit Plätzen für rund zwei Millionen Mädchen angeboten.

Von Stephanie Helm