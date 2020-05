Mit Herz und Hand zum Wickeltisch

Döbeln

Der 25 jährige Wedeb Habteab sitzt konzentriert vor seinem Computer. Er hat ein Konstruktionsprogramm für Tischler geöffnet, auf dem er angeregt an seinem Gesellenstück zeichnet. Er erklärt begeistert, was er sich bei den einzelnen Bauteilen gedacht hat und wie er noch bestehende Probleme in seiner Konstruktion beheben möchte. Dabei spricht er in gebrochenem, wenn auch verständlichem Deutsch. Denn Wedeb stammt ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus Eritrea.

Flucht vor dem Militärdienst

Seitdem Präsident Isayas Afewerki das kleine Land im Nordosten Afrikas mit eiserner Faust regiert, flüchten vor allem junge Menschen. „Ich hatte dort keine Perspektive“, berichtet Wedeb, wenn man ihn nach den Gründen für seine Flucht befragt. „Eigentlich wollte ich als Schweißer arbeiten, aber nach der Schule hätte ich mit 18 Jahren in den Militärdienst eintreten müssen.“ Dieser kann in Eritrea ein Leben lang gehen und ist oft mit Zwangsarbeit verbunden. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb sich viele junge Eritreer auf den beschwerlichen Weg nach Europa begeben haben.

Praktikum in der Tischlerei Landgraf

Nach seiner langen Flucht zu Fuß, mit dem Bus und per Boot kommt er im Juni 2015 zunächst in München an. Anschließend wird er über Umwege in der Döbelner Flüchtlingsunterkunft an der Friedrichstraße untergebracht. Über einen Mitarbeiter der Evangelischen Kirchgemeinde wird er schließlich für ein Praktikum an die Tischlerei Landgraf vermittelt. Während einer anfänglichen Eingewöhnungsphase, in der er parallel auch an Deutschkursen teilnimmt, hilft er tatkräftig in der Tischlerei mit. In Folge dessen bot der geschäftsführende Tischlermeister Ekkehard Landgraf seinem neuen Praktikanten an, eine Ausbildung bei ihm zu machen. „Er hat mir gesagt, dass man in Deutschland eine solide Ausbildung braucht, um etwas zu werden“, erinnert sich Wedeb heute. Und so kam es, dass er am 1. September 2017 seine Lehre in der Tischlerei Landgraf begann. Dabei war es anfangs, vor allem in der Schule, alles andere als leicht: „Ich konnte nicht immer alles verstehen, was die Lehrer sagten und musste mich durchbeißen.“ Dennoch habe er viel gelernt und Zeit bekommen, um den Umgang mit Stemmeisen und Säge richtig zu erlernen. Dafür sei er sehr dankbar. Jetzt, fast drei Jahre später, steht er vor seiner dreiteiligen Gesellenprüfung.

Wickeltisch als ganz persönliches Gesellenstück

Denn während man im theoretischen Teil vor allem Fragen aus den Bereichen Holztechnik und Mathematik beantworten muss, geht es im praktischen Teil um das Herstellen einfacher Holzkonstruktionen mit Handwerkzeugen. Die Krönung des ganzen ist wohl aber der Bau eines eigenen Gesellenstückes. Hierbei muss er alles Gelernte, vom Anfertigen einer Zeichnung bis zur praktischen Umsetzung, selbst anwenden. Um seiner Arbeit auch einen praktischen Nutzen zu für die Zukunft zu geben, hat der werdende Vater sich für den Bau eines Wickeltisches entschieden. Mit einem breiten Lächeln lässt er uns wissen, dass er hofft, dass das Stück bis Ende August fertig wird. Nicht nur, weil dann der offizielle Abgabetermin in der Handwerkskammer ist.

Von Johann-Christoph Landgraf