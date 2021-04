Ein Verletzer bei Unfall in Niederstriegis – da war Alkohol im Spiel

Niederstriegis

Nach einem schweren Unfall war die Kreisstraße zwischen Roßwein und Döbeln am Sonnabendabend gegen 19 Uhr zeitweise voll gesperrt. In der Ortslage Hohenlauft war ein Pkw gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 39-jährige Fahrer eines VW auf der Staatsstraße 34 in Richtung Roßwein unterwegs, als er in Hohenlauft nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Er streifte einen Leitpfosten, überfuhr einen Pflanzstein und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision drehte sich der VW um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-jährigen Fahrers fest. Sie nahmen einen Atemalkoholtest vor. Dieser brachte das vorläufige Ergebnis von 0,96 Promille. Der Fahrer kam ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten zudem ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Von daz