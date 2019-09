Coswig/Westewitz

Die Landesversammlung des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB) hat in Coswig Torsten Krawczyk mehrheitlich zum neuen Präsidenten gewählt. Der 44-jährige Landwirt aus Westewitz fungierte seit 2015 als SLB-Vizepräsident und Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Döbeln-Oschatz. Krawczyk tritt die Nachfolge von Wolfgang Vogel (67) an, der sich nach zwölfjähriger Amtszeit altersbedingt nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

Landwirten Gehör bei Koalitionsverhandlungen schaffen

Sachsens neuer Bauernpräsident sieht es als wichtigste Aufgabe, in den Koalitionsverhandlungen im Freistaat den Belangen der Landwirte Gehör zu verschaffen. „Wir brauchen das klare Bekenntnis der Politik zum Erhalt einer flächendeckenden Landwirtschaft. Wir Landwirte können über alles reden, aber nur auf fachlicher Basis zu Lösungen kommen. Zwingende Voraussetzung ist, dass für unsere Betriebe die Wirtschaftlichkeit Grundvoraussetzung bleibt.“

Neustrukturierung angestrebt

Verbandsintern strebt Krawczyk eine Neustrukturierung an: „Ich bin überzeugt, dass wir mit strafferen Strukturen und effizienter Arbeitsteilung zwischen Hauptgeschäftsstelle und Regionalverbänden besser gewappnet sind.“ Während die Hauptgeschäftsstelle in Dresden überwiegend die Arbeit auf politischer Ebene leiste, könnten die Regionalgeschäftsstellen durch Bündelung der Kräfte die Kontakte zu den Betrieben intensivieren und fachlichen Rat für die täglichen Aufgaben geben. Grundlage für die Neustrukturierung ist das Konzept „SLB 2030“, das Krawczyk in Absprache mit dem alten Vorstand entwickelte. In Anbetracht einer Reihe neuer Mitglieder im SLB-Vorstand sieht es der Präsident als dritte große Aufgabe, die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums schnell herzustellen. „Wichtig ist, dass sich die neuen Vorstandsmitglieder gut in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vernetzen und schnell in ihre Aufgabe hineinwachsen“, erklärt Krawczyk. „Dabei werde ich sie mit allen Kräften unterstützen. Sehr froh bin ich, dass ich selbst auch auf die Unterstützung meines Vorgängers Wolfgang Vogel setzen kann.“

Hochachtung und Respekt

Hochachtung und Respekt für die Entscheidung, Verantwortung für den SLB zu übernehmen, sprach Vogel gegenüber seinem Nachfolger aus. „Ich freue mich, dass es junge Menschen gibt, die bereit sind, ein mit viel Aufwand und Verantwortung verbundenes Ehrenamt zu übernehmen und sich für den gesamten Berufsstand einzusetzen“, sagte er. „Ich stehe Torsten Krawczyk gern mit meinem Rat zur Seite und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“ In der Übergangszeit bis zum nächsten Deutschen Bauerntag wird Wolfgang Vogel weiterhin als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes ( DBV) tätig sein.

Mehrere Abschiede aus dem Vorstand

Seine Anerkennung sprach Vogel dem ausscheidenden langjährigen Vizepräsidenten Gerhard Förster aus. Dieser habe durch sein jahrzehntelanges Engagement im Vorstand und als Vizepräsident den SLB entscheidend mitgeprägt.

Auch an den scheidenden Vizepräsident Tobias Kockert sowie an Ines Senger und Silvio Hainich, die sich nicht wieder zur Wahl stellten, richteten Vogel und Krawczyk ihren Dank für die Arbeit im Ehrenamt.

