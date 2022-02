Ein Wochenende, neun Angebote: Roßweiner Vereine in den Startlöchern

Roßwein

Roßweins Vereine wagen einen neuen Versuch. Die zuletzt 2019 veranstalteten Roßweiner Vereinstage sollen in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Bei den ersten beiden Ausgaben 2018 und 2019, die gut angenommen worden waren, hatte es sechs Angebote von fünf Vereinen gegeben. In diesem Jahr nun, am zweiten Ferienwochenende, gibt es gleich neun Türen, die sich für Interessierte öffnen.

Lust auf Vereinsarbeit ist spürbar

„Man spürt, dass die schwierige Situation Spuren hinterlassen hat“, sagt Roßweins Kulturverantwortliche Ines Lammay. Bei ihr sind auch diesmal wieder die Fäden zusammengelaufen für die Vereinstage. Und diesmal ist es zumindest wahrscheinlicher als in den zurückliegenden beiden Jahren, dass die Veranstaltung tatsächlich auch stattfinden kann, dass die Arbeit bei der Planung nicht für die Tonne gewesen ist. Und: „Bei viel mehr Vereinen als sonst ist der Wille erkennbar, etwas zu organisieren, sich zu präsentieren. Die Lust auf Vereinsarbeit nach der langen Zwangspause ist da!“

Die Roßweiner Kamelie kann genauso wie das Museum auch am Vereinswochenende besucht werden. Quelle: Sven Bartsch

Den Vereinstagen, die bereits mit ihren bislang sechs verschiedenen Anlaufpunkten gut funktioniert haben, tut das zusätzlich gut. Neben dem Aquarien- und Terrarienverein Osiris, dem Dampfmaschinenverein, dem Heimatverein Niederstriegis mit dem Museum und der Schmiede in Littdorf sowie den Modelleisenbahnern und dem Roßweiner Heimatverein mit Kamelie und Museum sind in diesem Jahr drei weitere Vereine an Bord.

Spektrum wird noch einmal erweitert

So werden die Sportler des Roßweiner SV am Sonnabend, 26. Februar, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr das Sporthaus in der Stadtbadstraße für Neugierige öffnen. In dieser Zeit werden sich dann hauptsächlich die Abteilungen Handball, Fußball, Boxen und Gymnastik präsentieren.

Auch der DRK Ortsverein hält die Türen zu seinem Domizil in der Döbelner Straße, im Versuchsturm des MFM, offen. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr gibt es eine Ausstellung, drei Fahrzeuge des DRK werden vorgestellt und es wird gezeigt, wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert oder wie Blutdruck und Puls gemessen werden. Besucher können sich dabei selbst ausprobieren und für Speis und Trank wird gesorgt. Für Kinder gibt es ein extra Angebot.

Der Verein Villa Bauch stellt sich und seine Pläne vor. Quelle: VB

Dritter im Bunde der Neuen ist der Verein Villa Bauch. Der noch junge Verein möchte sich und seine Ziele vorstellen. Deshalb sind die Türen der Villa in der Gersdorfer Straße an beiden Tagen des Vereinswochenendes von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Immer um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr wird es Präsentationen geben.

In der Halle der Villa Bauch können die Besucher Einblicke gewinnen und Fragen stellen und vielleicht gibt es auch eine kleine musikalische Kostprobe von Ex-Thomaner Lukas Lomtscher aus Marbach und seinem Kollegen Paul Heller vom Ensemble Nobiles.

Für alle Besuche gilt zum jetzigen Zeitpunkt die 2G-plus-Regel. Die Stadt organisiert einen Shuttleverkehr. Bis auf den Sportverein, der nur samstags von 13 bis 16 Uhr öffnet und die Kamelie, die an beiden Tagen von 11 bis 16 Uhr zu sehen ist, laufen alle anderen Angebote am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Von Manuela Engelmann-Bunk