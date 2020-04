Besuch in Döbelns Kleingärten: Ein bisschen Freiheit in der Corona-Krise

Döbeln

In der Kleingartenanlage Döbeln-Nord ist am Osterwochenende, trotz Corona, einiges los. Der Besuch des eigenen Kleingartens ist von dem Ausgangsverbot ausgenommen. Damit bietet er für die meisten eine kleine Auszeit vom Alltag. Kein Wunder also, dass gerade jetzt mehr Menschen so ein Gärtchen haben wollen, oder?

Nachfrage steigt

„Es gibt derzeit einige Nachfragen nach Kleingärten. Sicher ist das bedingt durch die Kontaktsperre. Jeder, der jetzt einen Garten hat, entkommt dem Zuhause in der Wohnung sitzen besser“, sagt Christian Werner, Vorsitzender des Kreisverbandes der Kleingärtner in Döbeln. „Ich gehe davon aus, dass in unseren Mitgliedsvereinen nach der Corona-Krise wieder mehr freie Kleingärten einen neuen Nutzer finden.“

In Döbelns Kleingärten ist am sonnigen Osterwochenende viel los. Quelle: Sven Bartsch

Für Werner liegt besonders der Erholungswert im Fokus. Draußen in der Natur, arbeiten für den eigenen Bedarf. Das seien Beweggründe, so selbst einen Kleingarten zu bewirtschaften. „Das ist noch was anderes als ein kleiner Balkon.“

Flucht aus dem Alltag

So geht es auch Familie Radke aus Döbeln. Seit zwei Jahren haben sie eine Parzelle im Kleingartenverein Döbeln-Nord. Dort verbringen sie auch Ostern. Ganz so schnell, wie sich viele vielleicht gerade so ein eigenes Stück Grün wünschen, bekamen sie den Flecken aber nicht, erzählt Frank Radke. „Wir haben uns schon im August 2017 herum beworben, da war das hier alles zugewachsen.“ Mit viel Engagement und einer Bewerbung bekamen sie den Zuschlag schließlich doch. „Wir haben uns regelmäßig gemeldet und so unser Interesse gezeigt“, so Radke. Im Frühjahr 2018 gab es die Schlüssel.

Jetzt, wo sie fast nur noch zu Hause sein dürfen, sind sie richtig froh über den Garten. „Unsere Jungs können sich hier austoben“, erzählt Nicole Radke. Der siebenjährige Noa wird dabei sogar noch kreativ: Er spielt jetzt einfach über den Zaun hinweg Ball mit dem Kindern des Nachbargartens – Abstand garantiert.

Jede freie Minute in der Parzelle

Mario Häse nutzt die Ostertage und werkelt in seinem Garten. Zum Glück, sagt er. „Hier hat man ja auch Kontakt zu seinen Nachbarn, ohne sich wirklich nahe zu kommen. Wir sitzen in unseren Gärten und können uns durch den Zaun unterhalten.“

Mario Häse nutzt die Feiertage, um seine Parzelle auf Vordermann zu bringen. Quelle: Sven Bartsch

Zusammen mit seiner Frau verbringt er fast jede freie Minute auf seiner Parzelle. Er kann nachvollziehen, warum gerade jetzt die Nachfrage gestiegen ist. Dennoch merkt er an: „Aber so ein Garten ist auch Arbeit. Ich glaube, viele von denen, die wegen Corona einen Garten haben wollen, wollen einfach nur einen Ort um Freunde zu treffen oder vielleicht um Party zu machen. Aber auch hier gibt es Regeln.“

Kleingartengesetz gibt Regeln vor

Dass diese Regel eingehalten werden, ist mit die Aufgabe von Wolfgang Haft. Seit 2006 hat er den Vorsitz über den Kleingartenverein Döbeln-Nord. Das meiste ist durch das Kleingartengesetz geregelt. Er kümmert sich vor allem darum, dass die Gärten alle vermietet sind. „Wir sind voll. Außer ein paar Grasflächen haben wir gerade keinen freien Garten. Aber es gibt in Döbeln noch freie Gärten“, erklärt Haft. Um die 7 Cent Pacht kostet der Quadratmeter, dazu kommen Wasser und Strom. „Es wird aber auch bei uns immer mal wieder was frei“, ergänzt er.

Einen freien Garten konnte sich Diana Müller schnappen. Passend zu Ostern bekam sie von Haft auch die Schlüssel übergeben. Die Döbelnerin freut sich sehr über das Ostergeschenk.

Wolfgang Haft übergibt Diana Müller die Schlüssel zu ihrem Kleingarten, dann heißt es wieder: Abstand wahren. Quelle: Sven Bartsch

So kommt sie raus aus der Stadt. Für sie ist das Erholung. Und Ablenkung von all dem, was gerade passiert. „Ich kann verstehen, dass viele so einen Garten haben wollen. Für mich als Landkind ist das die Lösung, Zuhause fiel mir die Decke auf den Kopf. Hier bin ich im Grünen.“

Wer einen Kleingarten pachten möchte kann sich direkt an Christian Werner vom Kreisverband wenden. Zusammen mit den Mitgliedsvereinen gibt es eine Vereinbarung, die Anfragen werden entsprechend das Datenschutzes weitergeleitet. Interessenten können sich aber auch direkt an die örtlichen Kleingartenvereine wenden. Aktuell sind in den 77 Kleingartenvereinen der Region Döbeln etwa 200 Gärten ohne Nutzer.

Von Vanessa Gregor