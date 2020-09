Ein etwas anderes Weinfest am Sonnabend in Leisnig

Leisnig

Für Sonnabend laden die Mitglieder vom Leisniger Gewerbe- und Verkehrsverein zu ihrem Weinfest auf den Leisniger Marktplatz ein. „Wir feiern, wenn auch dieses Jahr nicht in gewohnter Manier“, sagt der Vereinsvorsitzende Sven Wolf.

Zum einen wird die öffentliche Toilette erstmals mit Personal besetzt sein, mit regelmäßiger Hygienekontrolle. Die Festfläche wird etwas vergrößert, indem sie auf einige der angrenzenden Parkplätze nach oben ausgedehnt wird. Das ist Bestandteil des Hygienekonzeptes, welches der Verein bei der Stadtverwaltung eingereicht hat. Bei gleicher Anzahl von Tischen und Bänken kann so mehr Fläche in Anspruch genommen werden. Tische und Bänke stehen also weiter auseinander als sonst. Mund-Nasen-Schutz muss nicht getragen werden. „Aber wer eine tragen möchte, kann das natürlich tun, es werden auch welche vorgehalten.“ Auch Desinfektionsmittelspender werden bereit stehen.

Leisniger helfen beim Aufbau

Ein prägnanter Unterschied zu bisherigen Weinfesten ist, dass das Festareal auf dem Marktplatz eingezäunt wird. Die Zäune dazu stellt der Sicherheitsdienst, den der Verein als Veranstalter für dieses Weinfest engagierte.

Nach intensiver Beratung innerhalb des Vereinsvorstandes sei diese Entscheidung gefallen, dass die Einzäunung notwendig sei, um eine Eingangskontrolle mit den Möglichkeiten der Kontaktverfolgung zu gewährleisten. „Der Datenschutzbeauftragte unseres Vereins kümmert sich darum, dass die Daten unter Verschluss bleiben und nach einem Monat vernichtet werden. Wir haben lange gerätselt, wie wir das personell lösen wollen mit dem Aufbauen der Zäune,“ so Wolf, „dann haben wir uns unter Leisnigern umgehört, wer uns unterstützen würde.“ Jeweils für Auf- und Abbau hätten sich zehn bis 15 Leute gemeldet. „Das freut uns natürlich. Das zeigt uns, dass den Leisnigern ihr Weinfest wichtig ist.“

Die Ungarn kommen nicht

Ebenfalls ein Zugeständnis an das Corona-Hygienekonzept ist die Tatsache, dass Getränke in Plastikbechern ausgeschenkt werden. Gäste aus der ungarischen Partnerstadt werden in diesem Jahr nicht mit auf dem Fest sein, da sie ihr Land wegen der noch viel rigideren Corona-Bestimmungen nicht verlassen dürfen. Auch die italienischen Städtepartner planten für dieses Jahr keinen Besuch in Leisnig, signalisierten aber, im nächsten Jahr wieder mit dabei sein zu wollen.

Um 17 Uhr geht’s los

Ab 17 Uhr sind die Gäste am Sonnabend auf dem Marktplatz willkommen. Für die Musik sorgt die Band „Inside of Me“. Als Special Guest begrüßt der Gewerbeverein den Saxofonisten Tino Ludwig. Der frühere Leisniger ging nach der Wende nach Bielefeld und arbeitet heute als Berufsmusiker.

Eintritt gezahlt werden muss zum Weinfest nicht. Wolf: „Spendenboxen sind denkbar, und wenn jemand etwas reinlegt, dann wäre das schön. Gerade dieses Jahr müssen wir wegen der Hygieneauflagen erheblich mehr Aufwand für das Fest betreiben.“

Von Steffi Robak