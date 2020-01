Ein halbes Leben: Als Friedensrichter in der Gemeinde Großweitzschen

Großweitzschen

Mehr als 500 Fälle hat Manfred Nestler als Friedensrichter schon bearbeitet. Seit mehr als 30 Jahren steht der 69-Jährige im Dienste der Gemeinde Großweitzschen. Nach über drei Jahrzehnten schlichten und Kompromisse finden, will er sich ganz langsam aus dem Amt zurückziehen.

Dafür intensiviert er auch die gemeinsame Arbeit mit seinem Stellvertreter. Thomas Maikowski ist seit sieben Jahren als stellvertretender Friedensrichter aktiv. Eigentlich sollte er schon vor zwei Jahren an die Spitze wechseln und Manfred Nestler beerben. „Er sagte mir, dass er noch nicht so weit ist und bat um mehr Zeit“, erklärt Nestler.

„Ich bin viel auf die Nase gefallen“

In all den Jahren hat sich Manfred Nestler ein ordentliches Rüstzeug erarbeitet. „Ich bin viel auf die Nase gefallen, so habe ich auch immer etwas dazu gelernt“, sagt er. So lässt er sich immer erst einmal schriftlich den Sachverhalt vorlegen. Weil er die Erfahrung machen musste, dass das gesprochene Wort nicht für jeden geltend ist. „Da wird sich im Nachhinein – wenn es ernst wird – plötzlich nicht mehr daran erinnert, dieses oder jenes gesagt zu haben.“ Liegt ihm der Fall vor, trifft er sich zuerst mit dem Antragssteller zum Gespräch. Dann hört er sich auch die Gegenseite an. „Mit den Menschen zu sprechen, ist das A und O meiner Arbeit“, betont der 69-Jährige.

Mehr als 500 Fälle

Von den mehr als 500 Fällen, biss er sich nur dreimal die Zähne aus. „Ich nehme aber auch nicht jeden Fall an. Wenn ich merke, es gibt überhaupt keine Bereitschaft zu kooperieren, ziehe ich mir den Sachverhalt gar nicht erst auf den Tisch.“ Doch der 69-Jährige lehnt keinen Fall pauschal ab. „Ich spreche immer mit den Leuten, die es betrifft. Erst dann entscheide ich.“

24 Fälle bearbeiteten er und sein Stellvertreter im vergangenen Jahr. „Das ist viel. Unser Spitzenwert liegt bei 28 Fällen“, weiß Manfred Nestler. Ihm ist in all den Jahren auch eine Entwicklung aufgefallen. „Es wird immer komplizierter. Der Umgangston ist rauer geworden.“

Verhandeln und kommunizieren

Manfred Nestler mag die Arbeit als Friedensrichter. Bevor er in den Ruhestand ging, arbeitete er in einer Führungsposition in der Landwirtschaft. „Da musste man auch ähnlich arbeiten, viel mit Menschen verhandeln und kommunizieren“, erinnert er sich.

Ist ein Fall abgeschlossen, kommt es auch vor, dass Manfred Nestler nach einer bestimmten Zeit noch einmal nachhakt. Hat sich was geändert? Wie ergeht es den Beteiligten heute? „Auch fachlich muss man immer auf dem neusten Stand bleiben“, sagt er.

Ende in drei Jahren

Manchmal hat er gute Bekannte, Nachbarn oder ehemalige Kollegen vor sich sitzen, die seine Hilfe als Friedensrichter brauchen. „Da muss man die Objektivität wahren können“, weiß der 69-Jährige. „Das ist nicht immer einfach, ist mir aber bisher gut gelungen.“

Drei Jahre dauert seine Amtszeit noch an. Dann muss der Gemeinderat einen neuen Friedensrichter wählen. Wenn alles läuft, wie geplant, wird Thomas Maikowski in den Startlöchern stehen. Der muss sich aber dieses Jahr erst einmal seiner Wiederwahl zum Stellvertreter stellen. Klappt das, hat Manfred Nestler die nächsten Jahre Zeit, seinen Wunschkandidaten für seine Nachfolge weiter einzuarbeiten und ihm all sein gesammeltes Wissen weiterzugeben.

Von Stephanie Helm