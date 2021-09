Ein junger Mann des Ausgleichs und Anwalt der Verbraucher

Döbeln

„„Wenn wir Protestwähler künftig zurückgewinnen wollen, müssen wir viele Menschen anders mitnehmen“, sagt Alexander Geißler. Der 31-Jährige ist Direktkandidat der SPD für die Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis Mittelsachsen. Gerade hat er sich außerhalb von Wahlkampfveranstaltungen in einer internen Runde zum Gespräch mit Freiberger Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen getroffen. „Ohne sich gegenseitig zu bewerten, ging es in einem geschützten Raum darum, Argumente auszutauschen, Dinge zu hinterfragen und in einen Prozess der Wahrheitsfindung einzutreten. Das hat uns trotz der nach wie vor sehr unterschiedlichen Positionen gut getan“, sagt der SPD-Kandidat nach der Runde.

Er sieht sich als Mann des Ausgleichs, wünscht sich, dass „wir alle in der Gesellschaft wieder mehr aufeinander achtgeben und uns respektieren“. Nur dann sei ein Zusammenwachsen wieder möglich. Für Alexander Geißler heißt das aber auch, dass viele Bürger wieder Vertrauen in staatliche Strukturen, in Verwaltungen und die Demokratie gewinnen müssen. „Das ist mein Thema“, sagt er. Gesetze vereinfachen, damit Menschen sie verstehen, ebenso einfachere, verständliche Verwaltungsstrukturen – das stellt er sich darunter vor. Deshalb möchte er, wenn er für den hiesigen Wahlkreis in den Bundestag gewählt wird, gern im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz mitarbeiten. „Wir müssen helfen, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in politische Strukturen haben, aber ebenso den Sinn hinter Gesetzen verstehen“, sagt er. Manchmal seien Gesetze nämlich gut gemeint, offenbaren dann aber Schwachstellen. So sieht er etwa das Gute-Kita-Gesetz in Sachsen. „Das ist gut gemeint, aber es hätte klarer definiert werden müssen, wer nach den gelungenen Verbesserungen etwa beim Betreuungsschlüssel, welche Kosten tragen muss. So etwas muss von Anfang an Thema sein, um den Kommunen nicht den schwarzen Peter in Form höherer Elternbeiträge zu überlassen“, findet er.

Verbraucherrecht ist ebenso sein Steckenpferd. Denn Alexander Geißler ist Volljurist und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Bergakademie Freiberg. Hier lehrt er Studenten der Betriebswirtschaft und der Volkswirtschaft die Bereiche Arbeitsrecht und Verbraucherrecht. Zudem schreibt er an seiner Doktorarbeit, die sich mit den juristischen Fragen von künstlicher Intelligenz befasst.

Nach seinem Jura-Studium in Leipzig arbeitete er im Referendariat bei Gericht und der Staatsanwaltschaft, vertrat die Anklage etwa gegen Schwarzfahrer. Den Schwarzfahrer, der sich das Ticket für Bus oder Bahn nicht leisten konnte, zu einer Geldstrafe zu verurteilen, ließ ihn anders denken. „Öffentlicher Personennahverkehr müsste eigentlich kostenfrei sein. Natürlich weiß ich auch, dass das Angebot deutlich ausgeweitet und vor allem auch finanziert werden muss“, sagt er. Dennoch ist für ihn ein solidarischer Ausgleich zwischen stärkeren und schwächeren in der Gesellschaft besonders wichtig. So auch beim Klimaschutz. Hier gehe es um soziale Herausforderungen, die man lösen muss, um die Menschen mitzunehmen und sie nicht zu Protestwählern werden zu lassen.

Eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP wäre nach der Wahl der Wunsch von Alexander Geißler. Zwischen SPD und Grünen gebe es viele Schnittmengen. Als Sozialdemokraten haben wir dabei einen besonderen Fokus darauf, dass soziale Fragen Berücksichtigung finden. Schon seit dem Abitur am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Freiberg engagiert sich Alexander Geißler politisch. Mit 20 trat er in die SPD ein. Seitdem will er mitgestalten.

Privat mag er das Wachsen und Werden von Pflanzen und hat dafür auch einen grünen Daumen. Er liest, malt und zeichnet sehr gern. Seine Pastelle und Bleistiftzeichnungen stellte er bereits im Freiberger Klinikum aus und belegte Kurse bei Carsten Gille, um weitere Techniken zu erlernen. „Das ist ein schöner Ausgleich. Und vor allem, wenn die Grundlagen für das Malen gelernt sind, kann man seine Ideen auch ausdrücken. So ist es in der Politik auch: Wenn ich weiß wie Gesetze und unser Recht funktionieren, habe ich die Gestaltungsgrundlagen“, so der Jurist, der mit seinem Lebenspartner in Freiberg wohnt und arbeitet.

In der kommenden Woche am 21. September, um 19 Uhr will er in der Boxhalle des Döbelner Boxclubs mit dem FDP-Direktkandidaten Philipp Hartewig in den Ring steigen und im direkten Wahlkampfduell Argumente tauschen. Den politischen Boxkampf zwischen der SPD-Kandidatin von 2017, Dr. Simone Raatz, und dem FDP-Mann gab es vor vier Jahren schon einmal als originelles Wahlkampfformat. Diesmal findet er online statt.

