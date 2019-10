Ein letzter Blick auf Stark-Ausstellung

Greifendorf/Etzdorf

Kunst in der Kirche – das ist momentan in Greifendorf zu erleben. Aquarelle, Ölmalerei und Zeichnungen des Kriebsteiner Malers und Grafikers Ekkehart Starksind dort noch bis zum Donnerstag, 31. Oktober, ausgestellt. Am heutigen Sonnabend, am Nachmittag zur Zeit der offenen Kirche von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind Starks Werke letztmalig zu sehen, denn dann endet die Ausstellung.

Gotteshaus bewährt sich für Ausstellungen

Das Gotteshaus in Greifendorf habe sich als Ort für Ausstellungen bewährt beziehungsweise biete es dem Betrachter optimale Bedingungen, sagt Jörg Matthies, Pfarrer der Marienkirchgemeinde im Striegistal. Schon räumlich könne gut ein Rundgang unternommen werden. Das hatte sich zuletzt bei einer Ausstellung zu einem Dorfjubiläum als praktisch erwiesen. Die Ausstellung von Ekkehart Stark war durch persönliche Verbindungen aus der Kirchgemeinde zu dem Kriebsteiner Künstler zustande gekommen. In die Greifendorfer Kirche wird wieder zum Martinsfest eingeladen. Dieses beginnt am Sonnabend, 9. November, um 17 Uhr.

Reformationsgottesdienst in Etzdorf

Die Marienkirchgemeine heißt ihre Gemeindelieder und Gäste jedoch bereits am Donnerstag, 31. Oktober, am Reformationstag, für 10 Uhr zum Gottesdienst willkommen, der dann in der Kirche von Etzdorf gefeiert wird. Nach Etzdorf wird auch zum nächsten Oase-Gottesdienst eingeladen. Dieser folgt einem neuen Konzept, mit moderner Musik und einem alternativen, etwas einfachen Ablauf, wie Matthies schildert. „Die Idee dabei ist, mit diesem Konzept auch Menschen aufmerksam zu machen, die einen herkömmlichen Gottesdienst eher nicht besuchen würden.“ Im September hatten rund 100 Gäste den ersten Oase-Gottesdienst in Etzdorf besucht. Für das bevorstehende Jahr 2020 sind weitere fünf dieser Gottesdienste vorgesehen, demnach etwa aller zwei Monate. Matthies: „Ich würde mich freuen, wenn wir damit als Kirchgemeinde neue Akzente setzen könnten.“

Ekkehart Stark (l.) bei einer seiner früheren Ausstellungen. Quelle: Sven Bartsch Sven Bartsch

Von Steffi Robak