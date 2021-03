Ein neues Gewerbegebiet für Hartha

Hartha

Von der Bundesstraße aus ist sie fast zu übersehen. Wenn im Herbst die Bäume ihr Laub abwerfen, kann man aber doch einen Blick auf sie erhaschen. Direkt an der Abfahrt von der B 175 in Richtung Steina ist das große Nichts. Eine Freifläche, fast drei Hektar groß. Früher stand hier ein Asphaltmischwerk. Seit über 15 Jahren liegt die Fläche brach. Doch wie lange noch? Eine Nutzung bahnt sich an.

Der Betreiber des ehemaligen Asphaltmischwerks, Deutag Ost Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft, will die Fläche nicht industriell weiternutzen. Stattdessen soll auf dem Gelände ein Gewerbegebiet entstehen. Ziel des Unternehmens sei, den Standort zu entwickeln, eine Einstufung als Gewerbegebiet zu erwirken und es letztlich zu veräußern. Auch Interessenten für das Grundstück habe es bereits gegeben. Zu einem Verkauf kam es bislang aber nicht, weil der neue Bebauungsplan noch nicht vorliegt, sagt Klaus Stiller von der Basalt-Actien-Gesellschaft. Der alte Bebauungsplan sieht nur eine Nutzung durch ein Asphaltmischwerk vor. Nach Inkrafttreten des neuen Plans könne voraussichtlich Ende 2021 mit der Vermarktung der Fläche begonnen werden.

Öffentliche Auslegung im Herbst

Derzeit arbeiten, vom jetzigen Eigentümer des Geländes beauftragte, regionale Ingenieurbüros noch an den Unterlagen für den Bebauungsplan. Die Fertigstellung und öffentliche Auslegung ist für den Herbst diesen Jahres geplant. Im Mittelpunkt der Erarbeitung des Erschließungsplanes stehen laut Basalt-Actien-Gesellschaft ein Schalltechnisches Gutachten zum Lärmschutz sowie Grünordnungsplan mit Erfassung der Biotoptypen und Arten auf dem Areal. Auch die Harthaer Stadtverwaltung ist in die Planungen involviert. Bereits ei seinem Amtsantritt sei ihm die Industriebrache aufgefallen, sagt Bürgermeister Ronald Kunze. Dass die vorhandene Infrastruktur nicht genutzt würde, sei ein unhaltbarer Zustand und helfe weder dem Eigner noch der Stadt. „Die Zusammenarbeit mit der Firma Basalt läuft sehr gut und wir freuen uns, dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, die Fläche zu entwickeln“, so das Stadtoberhaupt.

Ein Ökologischer Frevel

Von der Entwicklung zu einem Gewerbegebiet erhofft sich Harthas Bürgermeister neue Arbeitsplätze für die Region. Eine gewerbliche Nutzung der Fläche würde auch Einnahmen für die Stadt bedeuten, die dann in Schulen oder andere wichtige Projekte reinvestiert werden könnten. „Zudem ist die Fläche bebaubar. Es wäre ein ökologischer Frevel, irgendwo auf einem Acker neu zu bauen“, sagt Ronald Kunze.

Nutzen, was da ist

Die Umwidmung des Standortes am Harthaer Stadtrand zu einem Gewerbegebiet bringt weitere Vorteile mit sich. Vorhandene Strukturen können wieder genutzt werden: Gas- und Stromanschlüsse sind bereits vorhanden. Und auch die bestehende Platzbefestigung – das Gelände ist großflächig asphaltiert – könnte weiter genutzt werden. Hinzu kommt die günstige Verkehrslage direkt an der Bundesstraße. Weil der Abstand zu den nächsten Wohnhäusern großzügig ist, hätten Harthas Bürger nicht mit einer zusätzlichen Immissions- und Verkehrsbelastung zu rechnen. Die Planungen sehen zudem eine große Grünfläche von ungefähr 8 500 Quadratmetern vor. Das entricht in etwa 30 Prozent des Grundstücks.

Von Tim Niklas Herholz