Ein roter Teppich für das Ehrenamt – eine Stadt sagt „Danke“

Rosswein

Ohne sie würde das gesellschaftliche Leben zusammenbrechen, oder noch etwas zugespitzter ausgedrückt, „das ganze Land“, wie es Ekki Meister in seinem extra für Roßwein ins Leben gerufenen Ehrenamtslied am Freitagabend im Roßweiner Rathaussaal gesungen hat. Und weil es ohne Ehrenamt nicht geht und die Arbeit derjenigen, die ihre Freizeit opfern, um für andere etwas zu organisieren, sich einzusetzen, zu helfen unbezahlbar ist, bekamen diejenigen Roßweiner, die genau das tun, von der Stadt den „roten Teppich“ ausgerollt. Und zwar in Form eines Dankeschön-Abends – mit Kabarett, leckerem Buffet und traditionell mit sechs stellvertretend für viele Ausgezeichneten.

Dafür hat die Stadt sechs Kategorien, in denen Menschen geehrt werden, die von den Bürgern vorgeschlagen und schließlich vom Stadtrat gewählt werden. In diesem Jahr haben sich die Räte unter anderem für Jeanette Korth entschieden. In der Kategorie „Gute Seele“ durfte die Roßweinerin nach vorn treten. Hubert Paßehr ( CDU), stellvertretender Bürgermeister, erklärte in seiner Laudatio, warum: Obwohl sie nicht einmal Mitglied des Roßweiner Dampfmaschinenvereins ist, sorgt sie dort unter anderem immer für ein gutes Erscheinungsbild, wenn die Gäste kommen. Jeanette Korth ist immer da, wenn sie gebraucht wird, auch auf dem Roßweiner Weihnachtsmarkt oder bei der Grünflächenpflege in der Stadt.

Emotional wurde es, als Jürgen Hannß in der Kategorie „Sportliche Erfolge“ nach vorn gebeten wurde. Seit über 40 Jahren lebt der Gleisberger für den Sportverein in seinem Ort. Laudator Sven Kempe erzählte nicht nur von den Verdiensten des fußballverrückten Hannß als Spieler, Trainer und Vereinschef – sondern auch davon, dass ihn seine Gesundheit vor ein paar Jahren zwang, kürzer zu treten. Für Jürgen Hannß, der sich seit 2013 um den jüngsten Fußballnachwuchs beim SV 29 Gleisberg, den Kartenverkauf, die Zeitungsartikel, den Eintritt und ganz viele andere Dinge kümmert, kein Grund aufzuhören. Weiterzumachen, das versprach auch Thorsten Gruner, der in der Kategorie „Soziales Engagement“ geehrt wurde. Kerstin Bauer, die mit dem im Alter von 35 Jahren Erblindeten gemeinsam im Behindertenbeirat der Stadt aktiv ist, lobte Thorsten Gruner als unaufgeregt und immer im Dienst der Sache arbeitend. Gruner, der seit 2011 in Roßwein lebt, engagiert sich hier für die barrierefreie Nutzung von Straßen und Gehwegen, hat maßgeblich Anteil an der Installation des Blindenleitsystems der Stadt sowie der Roßweiner Beteiligung am Schulprojekt „Wir für Sachsen“.

Für ihre Stadt engagiert sich auch Sabine Krondorf seit Jahren, weshalb sie auch in der gleichnamigen Kategorie ausgezeichnet wurde. Als Gründungsmitglied seit über 20 Jahren im Heimatverein der Stadt, hat sie dort für eine umfangreiche Chronik gesorgt, im Kamelienhaus nicht nur Besucher betreut, sondern auch bei der Ausgestaltung dessen geholfen. Sabine Krondorf, die es liebt, mit Pinsel und Farbe zu arbeiten, hat außerdem im Stadtbild Spuren hinterlassen: Von ihr stammen die gemalten Straßenschilder, die es vor allem im Stadtzentrum zu entdecken gibt.

Einer, der immer da ist, wenn es um die Abteilung Boxen des Roßweiner Sportvereins geht, ist Tobias Hinke. Vor ihm zieht Laudator Jürgen Krondorf in der Kategorie „Starke Helfer“ seinen Hut: Höchstleistungen vollbringt Hinke, der selbst als Boxer im Verein angefangen, dann aber schnell seine Liebe für die Arbeit neben dem Boxring entdeckt hat, hinter den Kulissen. Seit sieben Jahren ist er Abteilungsleiter. „Er hat nie die Flinte ins Korn geworfen und kämpft dafür, dass die Boxtradition in Roßwein erhalten bleibt.“

Höchsten Respekt und Anerkennung zollte auch Heike Jakob „ihrer“ Kandidatin, die in der Kategorie „Leben im Dorf“ geehrt wurde: Die 84-jährige Marlice Finsterbusch ist nicht nur Mitglied im Niederstriegiser Heimatverein, sie organisiert auch seit Jahren die Rentnernachmittage mit Vorträgen, hat die Handarbeitsnachmittage für die Frauen im Dorf ins Leben gerufen, ist engagiert beim Weihnachtsmarkt. Und: „Für sie ist das alles selbstverständlich, nie will sie einen Dank dafür“, so Jakob. Den Dank gab es jetzt – für alle, und das ganz öffentlich.

Von Manuela Engelmann-Bunk